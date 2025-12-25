वो रोती रही मुझे भी ले चलो…पर चीज लाने का भरोसा देकर चले गए पापा, परी की आंखों में आंसुओं का सैलाब

हादसे से कुछ देर पहले तक घर में शोर था, खुशियां थीं। निधि और आर्यांश अपनी मौसी के घर जाने के लिए उत्साहित थे। परी भी उनके साथ जाना चाहती थी। वह रोई, उसने जिद की, वह अपनी मां का पल्ला पकड़कर बिलखती रही कि मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन मां-बाप ने उसे घर पर ही रोक लिया। उसे बहलाने के लिए एक छोटा सा वादा किया- "तुम घर पर रुको, आएंगे तो तुम्हारे लिए 'चीज' (मिठाई/खिलौना) लाएंगे।" वह 'चीज' लाने का वादा ही था जिसने परी के आंसू पोंछे थे। वह घर की चौखट पर इसी उम्मीद में बैठी थी कि शाम को जब पापा लौटेंगे, तो उनके हाथ में उसके लिए उसकी पसंद का सामान होगा।