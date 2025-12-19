दो दोस्तों ने दिया धोखा… साथ में बिजनेस किया; हिसाब की बारी आई तो किया इनकार, फंदे पर लटका अजय

फिर घर पर भी लोन निकलवाने का दबाव बनाने लगे। जब अजय ने घर पर लोन निकलवाने से इनकार कर दिया तब उसे जान से मारने की धमकी दी। दोस्तों ने कभी एटीएम कार्ड तो कभी आधार कार्ड के जरिए उसके खाते से पैसे निकलवाए। कर्ज चुकाने के लिए उसे घर के जेवर तक बेचने पड़े और उस पर करीब 10 लाख रुपये का कर्ज चढ़ गया। अजय ने कहा कि इन्हीं दो लोगों की वजह से उसकी जान जा रही है और यह उसका आखिरी वीडियो है। उसने लोगों से अपील की कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आरोपियों को सजा मिल सके। साथ ही अपने परिवार से कहा कि अगर ये लोग कभी पैसे मांगने आएं तो इस वीडियो को संभालकर रखें।