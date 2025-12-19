दो दोस्तों ने दिया धोखा… साथ में बिजनेस किया; हिसाब की बारी आई तो किया इनकार, फंदे पर लटका अजय

मामले में पुलिस ने दी जानकारी, PC- Police
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में 20 वर्षीय युवक ने आत्महत्या करने से पहले फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट कर अपने दो दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाया है। यह मामला सिंधौली थाना क्षेत्र के महुआ पाठक गांव का है। महुआ पाठक गांव निवासी अजय कुमार गांव में ही सैलून चलाता था। वह अपने पिता ओमकार, मां कामेश्वरी देवी, चार भाइयों और दो बहनों के साथ रहता था।
गुरुवार को परिवार के लोग एक रिश्तेदार का हाल जानने लिए घर से बाहर गए थे, जिनका एक्सीडेंट हो गया था। घर पर अजय का छोटा भाई नीरज मौजूद था, जो अपने कामों में व्यस्त था। उसी दौरान अजय घर के पीछे खाली पड़े एक मकान में गया, जहां उसने करीब 8 मिनट 7 सेकेंड का वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड किया। वीडियो में वह फूट-फूट कर रोता नजर आ रहा है। उसने गांव के ही दो दोस्तों प्रियांशु और पुष्कर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया।
अजय ने वीडियो में बताया कि दोनों दोस्तों प्रियांशु और पुष्कर ने उससे कहा था कि वे मिलकर ब्याज पर पैसे लगाने का काम करेंगे। इसी बहाने उन्होंने उसकी दुकान पर लोन निकलवा लिया और मुनाफा आधा-आधा बांटने का वादा किया था। कभी मैं उनसे पैसे मांगा नहीं क्योंकि उन्होंने कहा था कि आखिर में सारा पैसे का हिसाब कर लेंगे। जब मैंने अब हिसाब करने के लिए कहा, तो उन्होंने साफ कह दिया कि वे कोई हिसाब नहीं करेंगे।
फिर घर पर भी लोन निकलवाने का दबाव बनाने लगे। जब अजय ने घर पर लोन निकलवाने से इनकार कर दिया तब उसे जान से मारने की धमकी दी। दोस्तों ने कभी एटीएम कार्ड तो कभी आधार कार्ड के जरिए उसके खाते से पैसे निकलवाए। कर्ज चुकाने के लिए उसे घर के जेवर तक बेचने पड़े और उस पर करीब 10 लाख रुपये का कर्ज चढ़ गया। अजय ने कहा कि इन्हीं दो लोगों की वजह से उसकी जान जा रही है और यह उसका आखिरी वीडियो है। उसने लोगों से अपील की कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आरोपियों को सजा मिल सके। साथ ही अपने परिवार से कहा कि अगर ये लोग कभी पैसे मांगने आएं तो इस वीडियो को संभालकर रखें।
इसके बाद उसने साड़ी से फंदा बनाकर खाली मकान में फांसी लगा ली। शाम करीब चार बजे छोटा भाई नीरज उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा और शव देखकर चीख पड़ा। गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। गांव के लोगों ने शव को फंदे से उतारा। इसके बाद परिवार को सूचना दी।
जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने बताया कि मामला आत्महत्या का है। एसपी राजेश द्विवेदी ने कहा कि तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहा हैं।
