Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाहजहांपुर

UP STF: शाहजहांपुर डकैती का STF ने किया खुलासा, दो शातिर बदमाश गिरफ्तार, लूटी रकम और वाहन बरामद

UP STF Shahjahanpur Robbery :  शाहजहांपुर में सहकारी संघ चांदापुर में हुई डकैती का UP STF ने खुलासा करते हुए दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से लूटी गई धनराशि, चार पहिया वाहन और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए। आरोपी एक संगठित गिरोह से जुड़े थे, जो कई जिलों में लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम देता रहा है।

3 min read
Google source verification

शाहजहांपुर

image

Ritesh Singh

Nov 16, 2025

दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, लूटी गई धनराशि, वाहन और कई दस्तावेज बरामद (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

दो शातिर अपराधी गिरफ्तार, लूटी गई धनराशि, वाहन और कई दस्तावेज बरामद (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

UP STF Busts Major Robbery Gang: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (UP STF) को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। STF ने थाना सहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहांपुर में हुई चर्चित डकैती की घटना का खुलासा करते हुए दो अभियुक्तों,रवि मिश्रा और गोपाल उर्फ मनीष ठाकुर उर्फ ओविंदर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अभियुक्त एक सक्रिय और संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्य बताए जा रहे हैं, जो शाहजहांपुर और आसपास के जिलों में लूट, डकैती और हत्या जैसी गंभीर वारदातों में शामिल रहा है।

STF ने इन दोनों अभियुक्तों को ग्राम चांदापुर के पास नागरपाल पुल से लगभग 50 मीटर पहले, थाना सहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय STF टीम ने उनके कब्जे से लूटी गई धनराशि, एक चार पहिया वाहन, एक खाद रजिस्टर और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए।

डकैती की घटना--क्या हुआ था 06 नवंबर 2025 को

दिनांक 6-11-2025 की शाम जनपद शाहजहांपुर के थाना सहरामऊ दक्षिणी क्षेत्र स्थित सहकारी संघ लिमिटेड चांदापुर पर कार्यरत कर्मचारी आदित्य कुमार सक्सेना से लूटपाट और डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के दौरान आदित्य सक्सेना के पास मौजूद सरकारी राशि, दस्तावेज और संबंधित रजिस्टर लेकर बदमाश फरार हो गए थे। प्रारंभिक जांच में यह घटना एक सोची-समझी और योजनाबद्ध डकैती प्रतीत हुई थी। पुलिस और STF दोनों ही इस मामले में कई दिनों से लगातार छापेमारी व निगरानी कर रहे थे।

गिरफ्तार बदमाशों ने गिरोह का पर्दाफाश किया

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया कि वे एक बड़े और संगठित गिरोह का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि उनके गिरोह में कुल 8 सदस्य सक्रिय हैं। यह गिरोह शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत और आस-पास के जिलों में लूट, डकैती और कई सामूहिक वारदातें करता रहा है। यह लोग अपने नेटवर्क में ऐसे अपराधियों को शामिल करते हैं जो खतरनाक वारदातों में शामिल होने से पीछे नहीं हटते। 6 नवंबर की डकैती गिरोह के प्रमुख सदस्यों ने मिलकर की थी, जिसमें 8 में से 6 लोग मौके पर मौजूद थे। अपराधियों के अनुसार, उन्होंने सहकारी संघ के कर्मचारी के आने-जाने का समय पहले से पता कर लिया था। उसी आधार पर उन्होंने वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई।

कैसे दबोचे गए अपराधी? STF की रणनीति

STF ने तकनीकी निगरानी, मुखबिर तंत्र और मोबाइल लोकेशन के आधार पर अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी। छुपने के लिए गिरोह ने गांवों और सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्थायी ठिकाने बना रखे थे। पिछले 48 घंटों में STF को एक पुख्ता इनपुट मिला कि दो आरोपी चांदापुर के पास देखे गए हैं। इसके बाद STF शाहजहांपुर यूनिट ने तत्काल घेराबंदी की और नागर पाल पुल के पास उन्हें पकड़ लिया।

गिरफ्तारी के समय:

  • आरोपी चार पहिया वाहन में मौजूद थे
  • वाहन में लूटी गई राशि का एक हिस्सा मिला
  • खाद रजिस्टर और सहकारी संघ से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए
  • पूछताछ में आरोपियों ने वारदात स्वीकार की

बरामदगी की विस्तृत सूची

STF ने गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्तों से जो सामान बरामद किया, उसमें शामिल हैं--

  • लूटी गई धनराशि
  • डकैती में इस्तेमाल चार पहिया वाहन
  • खाद रजिस्टर
  • सहकारी संघ से जुड़े दस्तावेज
  • मोबाइल फोन
  • कुछ संवेदनशील कागजात
  • ये सभी सामान सहकारी संघ चांदापुर से लूटे गए थे।
  • गिरोह चलाता था संगठित अपराध का नेटवर्क

पूछताछ के अनुसार गिरोह

  • सरकारी कार्यालयों, सहकारी समितियों, प्राइवेट फर्मों और एजेंसियों की गतिविधियों की जानकारी जुटाता था।
  • कर्मचारी या कैशियर की रूटीन ट्रैक कर उनकी कमजोरी तलाशता था।
  • फिर मौके का इंतजार कर वारदात को अंजाम देता था।
  • वारदात के बाद गिरोह जल्दी-जल्दी अलग-अलग दिशाओं में छिप जाता था।
  • गिरोह के पास छोटे-बड़े हथियार भी मौजूद होने की संभावना है। STF अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी कर रही है।

STF की त्वरित कार्रवाई-अपराधियों का दावा टूटा

STF अधिकारियों के अनुसार, गिरोह पिछले लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बचते हुए वारदात करता रहा था। गिरफ्तार आरोपी खुद को बेहद चतुर समझते थे और अलग-अलग सिम कार्ड, फर्जी आईडी और अनजान रास्तों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन तकनीकी निगरानी और STF टीम की तेजी से उनकी चालें बेअसर हो गईं। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार,यह गिरफ्तारी STF के लिए एक बड़ी सफलता है। अब गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है और जल्द ही पूरी गैंग का सफाया किया जाएगा।

गिरफ्तार आरोपियों पर मुकदमा दर्ज

गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सहरामऊ दक्षिणी, जनपद शाहजहांपुर में मु०अ०सं० 311/2025 दर्ज किया गया है। इनमें निम्न धाराएं लगाई गई हैं-

  • धारा 310 (2), 317 (3) बीएनएस
  • धारा 3/25 आयुध अधिनियम
  • स्थानीय पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।

अगला कदम-बड़े खुलासों की उम्मीद

STF अब गिरोह के बाकी छह सदस्यों की तलाश में विभिन्न जिलों में टीमें भेज रही है। मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल, लोकेशन और वित्तीय लेन-देन का गहराई से विश्लेषण किया जा रहा है। जांच अधिकारी बताते हैं कि आगे पूछताछ में कई और मामलों का खुलासा संभव है, क्योंकि गिरोह पर कई जिलों में लंबित वारदातों का शक है।

ये भी पढ़ें

डॉ. शाहीन का अंतरराष्ट्रीय आतंकी डॉक्टर नेटवर्क बेनकाब, दिल्ली और धार्मिक स्थलों पर हमले की चार साल से तैयारी
लखनऊ
‘आतंकी डॉक्टर नेटवर्क’ उजागर, पाकिस्तान–कश्मीर से लेकर मलेशिया-तुर्किए तक, 300 से अधिक डॉक्टर-छात्र रडार पर     (फोटो सोर्स : Whatsapp  News Group )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

police

Traffic police

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 05:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shahjahanpur / UP STF: शाहजहांपुर डकैती का STF ने किया खुलासा, दो शातिर बदमाश गिरफ्तार, लूटी रकम और वाहन बरामद

बड़ी खबरें

View All

शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बसपा नेता ने मरने से पहले वीडियो बनाकर पुलिसवालों पर लगाया धक्का देने का लगाया आरोप

शाहजहांपुर

मेडिकल कॉलेज में चीखती चिल्लाती रही महिला; डॉक्टर से मिलवाने के बहाने टॉयलेट में ले जाकर सफाईकर्मी ने किया रेप

rape
शाहजहांपुर

‘कौन हो तुम? हम किसान हैं साहब!’ 50 बार कह चुके नहीं हो रहा समाधान, BJP विधायक ने किसान को हड़काया

शाहजहांपुर

हाथ में यूरिन की थैली, सिर पर पट्टी… अस्पताल से सीधे ठेके पर पहुंच गया शराबी

शाहजहांपुर

मौसम में बढ़ रही ठंडक, रात में सर्दी और दिन में गर्मी कर रही बीमार

Weather
शाहजहांपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.