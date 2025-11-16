UP STF: शाहजहांपुर डकैती का STF ने किया खुलासा, दो शातिर बदमाश गिरफ्तार, लूटी रकम और वाहन बरामद

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अपराधियों ने स्वीकार किया कि वे एक बड़े और संगठित गिरोह का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि उनके गिरोह में कुल 8 सदस्य सक्रिय हैं। यह गिरोह शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत और आस-पास के जिलों में लूट, डकैती और कई सामूहिक वारदातें करता रहा है। यह लोग अपने नेटवर्क में ऐसे अपराधियों को शामिल करते हैं जो खतरनाक वारदातों में शामिल होने से पीछे नहीं हटते। 6 नवंबर की डकैती गिरोह के प्रमुख सदस्यों ने मिलकर की थी, जिसमें 8 में से 6 लोग मौके पर मौजूद थे। अपराधियों के अनुसार, उन्होंने सहकारी संघ के कर्मचारी के आने-जाने का समय पहले से पता कर लिया था। उसी आधार पर उन्होंने वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई।