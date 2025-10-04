Patrika LogoSwitch to English

शाहजहांपुर

Indian Railways: दीपावली एवं छठ त्यौहारों पर चलेगी 16 स्पेशल ट्रेन, जाने पूरा टाइम टेबल

Indian Railways: दीपावली एवं छठ त्योहारों पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए 16 विशेष गाड़ियों का हापुड़, शाहजहांपुर और हरदोई स्टेशनों पर दो-दो मिनट का ठहराव दिया गया है। 5 अक्टूबर से शुरू हो रही ये सुविधा हजारों यात्रियों को राहत देगी। देखें पूरी समय सारणी

शाहजहांपुर

image

Mahendra Tiwari

Oct 04, 2025

irctc

फोटो सोर्स पत्रिका

Indian Railways: दीपावली और छठ महापर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने राहत भरा निर्णय लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 16 विशेष गाड़ियों का दो-दो मिनट का अतिरिक्त ठहराव हापुड़, शाहजहांपुर और हरदोई स्टेशनों पर दिया जाएगा। इन गाड़ियों का संचालन आगामी 4 अक्टूबर से शुरू होगा। यह जानकारी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी।

Indian Railways: रेलवे प्रशासन के मुताबिक आनंद विहार टर्मिनस-सीतामढ़ी, अमृतसर-छपरा, आनंद विहार-जोगबनी, खातीपुरा-गोमतीनगर, सहरसा-आनंद विहार, पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार, मऊ-अंबाला कैंट और जोधपुर-गोरखपुर समेत कुल 16 स्पेशल ट्रेनों को हापुड़, शाहजहांपुर और हरदोई में अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।
इनमें से आनंद विहार टर्मिनस-सीतामढ़ी विशेष गाड़ी 5 अक्टूबर से हापुड़, शाहजहांपुर और हरदोई से क्रमशः 16.54 बजे, 22.12 बजे और 22.57 बजे छूटेगी। वहीं, सीतामढ़ी-आनंद विहार स्पेशल 6 अक्टूबर से हरदोई, शाहजहांपुर और हापुड़ से होकर गुजरेगी। इसी प्रकार अमृतसर-छपरा, छपरा-अमृतसर, आनंद विहार-जोगबनी, जोगबनी-आनंद विहार, खातीपुरा-गोमतीनगर, गोमतीनगर-खातीपुरा, सहरसा-आनंद विहार, आनंद विहार-सहरसा, पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार, आनंद विहार-पूर्णिया कोर्ट, मऊ-अंबाला कैंट, अंबाला कैंट-मऊ, जोधपुर-गोरखपुर और गोरखपुर-जोधपुर विशेष गाड़ियां भी तय समय पर हापुड़, शाहजहांपुर और हरदोई स्टेशनों से होकर गुजरेंगी।

स्पेशल ट्रेन संचालन समय सारणी

1 आनन्द विहार टर्मिनस से 5 अक्टूबर, से चलने वाली 04016 आनन्द विहार टर्मिनस-सीतामढ़ी विशेष गाड़ी हापुड़ से 16.54 बजे, शाहजहाँपुर से 22.12 बजे तथा हरदोई से 22.57 बजे छूटेगी।


  1. सीतामढ़ी से 6 अक्टूबर, से चलने वाली 04015 सीतामढ़ी-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी हरदोई से 10.07 बजे, शाहजहाँपुर से 10.50 बजे तथा हापुड़ से 15.45 बजे छूटेगी।




  2. अमृतसर से 5 अक्टूबर, से चलने वाली 04608 अमृतसर-छपरा विशेष गाड़ी शाहजहाँपुर से 20.31 बजे छूटेगी।




  3. छपरा से 6 अक्टूबर, से चलने वाली 04607 छपरा-अमृतसर विशेष गाड़ी शाहजहाँपुर से 22.44 बजे छूटेगी। आनन्द विहार टर्मिनस से 04 अक्टूबर,2025 से चलने वाली 04008 आनन्द विहार टर्मिनस-जोगबनी विशेष गाड़ी शाहजहाँपुर से 14.34 बजे तथा हरदोई से 15.16 बजे छूटेगी।




  4. जोगबनी से 5 अक्टूबर, से चलने वाली 04007 जोगबनी-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी शाहजहाँपुर से 19.32 बजे तथा हरदोई से 18.49 बजे छूटेगी।




  5. खातीपुरा से 8 अक्टूबर से चलने वाली 05024 खातीपुरा-गोमतीनगर विशेष गाड़ी शाहजहाँपुर से 06.43 बजे छूटेगी।




  6. गोमतीनगर से 07 अक्टूबर, से चलने वाली 05023 गोमतीनगर-खातीपुरा विशेष गाड़ी शाहजहाँपुर से 05.23 बजे छूटेगी।




  7. सहरसा से 8 अक्टूबर, से चलने वाली 05575 सहरसा-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी हापुड़ से 22.40 बजे छूटेगी।




  8. आनन्द विहार टर्मिनस से 7 अक्टूबर, से चलने वाली 05576 आनन्द विहार टर्मिनस-सहरसा विशेष गाड़ी हापुड़ से 06.24 बजेे छूटेगी।




  9. पूर्णिया कोर्ट से 6 अक्टूबर, से चलने वाली 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनन्द विहार टर्मिनस विशेष गाड़ी हापुड़ से 22.40 बजे छूटेगी।




  10. आनन्द विहार टर्मिनस से 8 अक्टूबर, से चलने वाली 05580 आनन्द विहार टर्मिनस-पूर्णिया कोर्ट विशेष गाड़ी हापुड़ से 06.24 बजेे छूटेगी।




  11. मऊ से 9 अक्टूबर, से चलने वाली 05301 मऊ-अम्बाला कैण्ट विशेष गाड़ी शाहजहाँपुर से 13.39 बजे तथा हापुड़ से 18.38 बजे छूटेगी।




  12. अम्बाला कैण्ट से 10 अक्टूबर, 2025 से चलने वाली 05302 अम्बाला कैण्ट-मऊ कैण्ट विशेष गाड़ी हापुड से 06.40 बजे तथा शाहजहाँपुर से 10.39 बजे छूटेगी।




  13. जोधपुर से 9 अक्टूबर, 2025 से चलने वाली 04829 जोधपुर-गोरखपुर विशेष गाड़ी हापुड से 06.22 बजे तथा शाहजहाँपुर से 10.48 बजे तथा हरदोई से 11.30 बजे छूटेगी।




  14. गोरखपुर से 10 अक्टूबर, से चलने वाली 04830 गोरखपुर-जोधपुर विशेष गाड़ी हरदोई से 07.33 बजे, शाहजहाँपुर से 08.16 बजे तथा हापुड से 12.25 बजे छूटेगी।

