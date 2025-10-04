Indian Railways: दीपावली एवं छठ त्यौहारों पर चलेगी 16 स्पेशल ट्रेन, जाने पूरा टाइम टेबल

फोटो सोर्स पत्रिका
Indian Railways: दीपावली और छठ महापर्व पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने राहत भरा निर्णय लिया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 16 विशेष गाड़ियों का दो-दो मिनट का अतिरिक्त ठहराव हापुड़, शाहजहांपुर और हरदोई स्टेशनों पर दिया जाएगा। इन गाड़ियों का संचालन आगामी 4 अक्टूबर से शुरू होगा। यह जानकारी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने दी।
Indian Railways: रेलवे प्रशासन के मुताबिक आनंद विहार टर्मिनस-सीतामढ़ी, अमृतसर-छपरा, आनंद विहार-जोगबनी, खातीपुरा-गोमतीनगर, सहरसा-आनंद विहार, पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार, मऊ-अंबाला कैंट और जोधपुर-गोरखपुर समेत कुल 16 स्पेशल ट्रेनों को हापुड़, शाहजहांपुर और हरदोई में अतिरिक्त ठहराव दिया गया है।
इनमें से आनंद विहार टर्मिनस-सीतामढ़ी विशेष गाड़ी 5 अक्टूबर से हापुड़, शाहजहांपुर और हरदोई से क्रमशः 16.54 बजे, 22.12 बजे और 22.57 बजे छूटेगी। वहीं, सीतामढ़ी-आनंद विहार स्पेशल 6 अक्टूबर से हरदोई, शाहजहांपुर और हापुड़ से होकर गुजरेगी। इसी प्रकार अमृतसर-छपरा, छपरा-अमृतसर, आनंद विहार-जोगबनी, जोगबनी-आनंद विहार, खातीपुरा-गोमतीनगर, गोमतीनगर-खातीपुरा, सहरसा-आनंद विहार, आनंद विहार-सहरसा, पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार, आनंद विहार-पूर्णिया कोर्ट, मऊ-अंबाला कैंट, अंबाला कैंट-मऊ, जोधपुर-गोरखपुर और गोरखपुर-जोधपुर विशेष गाड़ियां भी तय समय पर हापुड़, शाहजहांपुर और हरदोई स्टेशनों से होकर गुजरेंगी।
1 आनन्द विहार टर्मिनस से 5 अक्टूबर, से चलने वाली 04016 आनन्द विहार टर्मिनस-सीतामढ़ी विशेष गाड़ी हापुड़ से 16.54 बजे, शाहजहाँपुर से 22.12 बजे तथा हरदोई से 22.57 बजे छूटेगी।
