डॉ. शाहीन का अंतरराष्ट्रीय आतंकी डॉक्टर नेटवर्क बेनकाब, दिल्ली और धार्मिक स्थलों पर हमले की चार साल से तैयारी

Doctor Shaheen: दिल्ली में हुए धमाके की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद जांच एजेंसियों ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मॉड्यूल की अहम सदस्य डॉ. शाहीन न केवल भारत में, बल्कि पाकिस्तान सहित कई देशों में एक सक्रिय ‘आतंकी डॉक्टर नेटवर्क’ तैयार कर चुकी थी। इस नेटवर्क का इस्तेमाल न केवल धन जुटाने, बल्कि चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों को कट्टरपंथ की ओर मोड़ने और बाद में ऑपरेशनल सपोर्ट लेने के लिए किया जा रहा था।