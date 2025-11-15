Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

डॉ. शाहीन का अंतरराष्ट्रीय आतंकी डॉक्टर नेटवर्क बेनकाब, दिल्ली और धार्मिक स्थलों पर हमले की चार साल से तैयारी

Doctor Shaheen Terror Network: दिल्ली ब्लास्ट साजिश में गिरफ्तार डॉ. शाहीन के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को लेकर जांच एजेंसियों ने बड़े खुलासे किए हैं। पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्किए और कई देशों में फैले इस ‘डॉक्टर मॉड्यूल’ में सैकड़ों डॉक्टरों व मेडिकल छात्रों के शामिल होने की आशंका है। चार साल से तैयार हो रहा यह मॉड्यूल दिल्ली व धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की योजना में था।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 15, 2025

‘आतंकी डॉक्टर नेटवर्क’ उजागर, पाकिस्तान–कश्मीर से लेकर मलेशिया-तुर्किए तक, 300 से अधिक डॉक्टर-छात्र रडार पर     (फोटो सोर्स : Whatsapp  News Group )

‘आतंकी डॉक्टर नेटवर्क’ उजागर, पाकिस्तान–कश्मीर से लेकर मलेशिया-तुर्किए तक, 300 से अधिक डॉक्टर-छात्र रडार पर     (फोटो सोर्स : Whatsapp  News Group )

Doctor Shaheen: दिल्ली में हुए धमाके की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद जांच एजेंसियों ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मॉड्यूल की अहम सदस्य डॉ. शाहीन न केवल भारत में, बल्कि पाकिस्तान सहित कई देशों में एक सक्रिय ‘आतंकी डॉक्टर नेटवर्क’ तैयार कर चुकी थी। इस नेटवर्क का इस्तेमाल न केवल धन जुटाने, बल्कि चिकित्सा पेशे से जुड़े लोगों को कट्टरपंथ की ओर मोड़ने और बाद में ऑपरेशनल सपोर्ट लेने के लिए किया जा रहा था।

सूत्रों के अनुसार डॉ. शाहीन के संपर्क में पाकिस्तानी सेना का एक डॉक्टर, कश्मीरी मूल के सैकड़ों डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स, तथा खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशिया में मौजूद कई संदिग्ध तत्व शामिल थे। नेटवर्क का उद्देश्य भारत के कई प्रमुख शहरों में समन्वित आतंकी हमलों की योजना बनाना था।

कई देशों में फैला जाल: पाकिस्तान से मलेशिया तक सक्रिय थे लिंक

जांच में यह सामने आया है कि डॉ. शाहीन ने पिछले तीन-चार वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूत संपर्क बनाए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसके नेटवर्क के लिंक निम्न देशों में सक्रिय थे:

  • पाकिस्तान
  • मलेशिया
  • तुर्किए
  • यूएई
  • मालदीव
  • बांग्लादेश

इन देशों में मौजूद जमात-आधारित संगठनों तथा जैश से जुड़े ‘स्लीपिंग सेल्स’ के साथ लगातार ऑनलाइन संपर्क और गुप्त मैसेजिंग एप्स के माध्यम से बातचीत की जाती थी। कई विदेशी मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टरों ने भी शाहीन के साथ ऑनलाइन धार्मिक कक्षाओं और ‘चैरिटी ग्रुप्स’ के नाम पर जुड़कर कट्टरपंथी विचारधारा ग्रहण की।

जांच एजेंसियों के अनुसार, उसके नेटवर्क में 300 से अधिक भारतीय डॉक्टर-छात्र शामिल हो सकते हैं, जिनमें से केवल UP में लगभग 200 डॉक्टर-छात्र एजेंसियों की निगरानी में हैं।

UP में 30–40 डॉक्टर्स से सीधा संपर्क, कई की गतिविधियाँ संदिग्ध

जांच में यह भी सामने आया है कि डॉ. शाहीन का UP में तैनात 30–40 कश्मीरी मूल के डॉक्टरों से लगातार संपर्क था।
इनमें से कई डॉक्टर मेडिकल कॉलेजों, प्राइवेट अस्पतालों और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात थे। जांच एजेंसी अभी यह पता लगा रही है कि इनमें से किस-किस ने मॉड्यूल की गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग किया।

  • जैश-ए-मोहम्मद पिछले चार वर्षों से इस ‘प्रोफेशनल मॉड्यूल’ को तैयार कर रहा था। इसका मकसद था
  • उच्च शिक्षित लोगों को कट्टरपंथ की ओर मोड़ना
  • धन, तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट जुटाना
  • रिपोर्टिंग से बचने के लिए “लो-प्रोफाइल ऑपरेटर्स" का इस्तेमाल
  • भारत के बड़े शहरों में साइलेंट ब्लास्ट पैटर्न विकसित करना

वीजा लेकर भागने की तैयारी-हमलों के बाद विदेश में शरण की योजना

पूछताछ के दौरान पता चला है कि डॉ. शाहीन ने हाल ही में वीजा के लिए आवेदन दिया था। एनआईए के अनुसार उसकी योजना थी .

  • दिल्ली में कई जगह धमाके
  • चार से छह सदस्यीय टीम का विभाजन
  • ऑपरेशन के तुरंत बाद देश छोड़ना
  • मलेशिया या यूएई में शरण लेना

लेकिन इसी दौरान जम्मू-कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर से डॉ. आदिल को गिरफ्तार कर लिया, जिससे अन्य सदस्य सतर्क हो गए और योजना बाधित हो गई।

डॉ. शाहीन का ‘ब्रेनवॉश प्रोजेक्ट’-अपने भाई पर भी किया प्रभाव

जांच में सीआईए और एटीएस को यह भी पता चला है कि डॉ. शाहीन ने अपने छोटे भाई डॉ. परवेज को भी इस नेटवर्क में शामिल कर लिया था। उसकी जिम्मेदारियाँ थी.

  • हथियारों के लिए तय जगहों पर आवागमन
  • नेटवर्क में संदेश पहुंचाना
  • कोड वर्ड्स में बातचीत
  • मॉड्यूल के सदस्यों के साथ “ऑफलाइन" मीटिंग
  • वर्ष 2021 में डॉ. परवेज का मालदीव जाना भी सामने आया है।उसी दौरान शाहीन ने अपना ब्रेनवॉश अभियान शुरू किया था।उसने परवेज को बिना इंटरनेट वाले पुरानी तकनीक के फोन का उपयोग करने को कहा ताकि लोकेशन, नेटवर्क और बातचीत ट्रेस न की जा सके।

दिल्ली था मुख्य निशाना, धार्मिक स्थल भी थे टारगेट

पूछताछ में सामने आया है कि फरीदाबाद मॉड्यूल का मुख्य निशाना था.

  • दिल्ली के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र
  • प्रमुख धार्मिक स्थल
  • महत्वपूर्ण सार्वजनिक आयोजन
  • सरकारी संस्थान

जैश-ए-मोहम्मद की रणनीति के अनुसार इस मॉड्यूल को चार साल में चरणबद्ध तरीके से तैयार किया गया था।
अधिकारियों के अनुसार, जैश हमेशा उच्च शिक्षित प्रोफेशनल्स पर भरोसा करता है, ताकि ऑपरेशन-

  • कम संदेह
  • उच्च तकनीकी परिशुद्धता
  • लंबी अवधि में सुरक्षित संचालनके साथ अंजाम दिया जा सके।
  • जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई

फरीदाबाद मॉड्यूल की गिरफ्तारी के बाद

  • एनआईए
  • दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल
  • आईबी
  • UP ATS,
  • J&K पुलिस
  • साइबर इंटेलिजेंस टीमें सभी सक्रिय हो गई हैं।UP ATS की एक टीम दिल्ली में तैनात है जबकि दूसरी टीम जल्द ही श्रीनगर भेजी जाएगी।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने देश के सभी राज्यों के साथ 1000+ डॉक्टरों और छात्रों के डेटा साझा किए हैं। लेकिन केवल उन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है जिनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं।

चिकित्सा पेशे का दुरुपयोग-अभूतपूर्व आतंक रणनीति

  • जांच अधिकारियों ने इस मॉड्यूल को ‘‘व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क’’ बताया है, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल्स शामिल थे। 
  • सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल किया गया
  • फंडिंग पूरी तरह हवाला चैनल से आई
  • ‘मेडिकल एक्सचेंज’ और ‘विदेशी स्कॉलरशिप’ के नाम पर यात्रा की गई
  • कई सदस्यों ने फर्जी रिसर्च पेपर और फेलोशिप भी बनवाई

देश में यह पहला मामला है जिसमें मेडिकल डॉक्टरों का एक संगठित नेटवर्क आतंकी हमलों की योजना बनाते हुए मिला है।

अब अगला कदम: डिजिटल फोरेंसिक, धन प्रवाह, अंतरराष्ट्रीय लिंक

  • एजेंसियों ने 300+ मोबाइल नंबर100+ ईमेल
  • विदेशी IP एड्रेस
  • बैंक लेनदेन
  • पासपोर्ट-वीजा रिकॉर्डइंटर पोल से जुड़े नोटिस की जांच शुरू कर दी है। कई लैपटॉप, डायरी और बाहरी हार्ड डिस्क बरामद हुई हैं, जिनमें कोडवर्ड्स, नक्शे और प्रोफेशनल मेडिकल शब्दों का इस्तेमाल कर तैयार ‘इंडिकेटर’ मिले हैं।

ये भी पढ़ें

Delhi Blast से पहले लखनऊ-अयोध्या पहुंची डॉ. शाहीन, एजेंसियां अब यात्रा के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटीं
लखनऊ
जांच एजेंसियां संभावित मददगारों और पूरे रूट की कड़ी जांच में जुटीं (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

up crime news

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 03:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / डॉ. शाहीन का अंतरराष्ट्रीय आतंकी डॉक्टर नेटवर्क बेनकाब, दिल्ली और धार्मिक स्थलों पर हमले की चार साल से तैयारी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Birsa Munda Jayanti: धरती आबा जयंती पर सोनभद्र को मिली ₹548 करोड़ की सौगात, योगी ने शुरू की 432 विकास परियोजनाएं

धरती आबा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सोनभद्र को मिला विकास का बड़ा पैकेज (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

Delhi Blast: सात दिन में 82 कॉल, डॉक्टर मॉड्यूल की एक्टिविटी से दिल्ली धमाका साजिश का नया एंगल

दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर मॉड्यूल की गहरी साजिश उजागर (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

बिहार चुनाव के नतीजे बने बसपा के लिए संजीवनी! प्रशांत किशोर के हार की क्या रही वजह?

bihar election results mayawati party bsp candidate won from ramgarh what reason for prashant kishore defeat
लखनऊ

Delhi Blast से पहले लखनऊ-अयोध्या पहुंची डॉ. शाहीन, एजेंसियां अब यात्रा के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटीं

जांच एजेंसियां संभावित मददगारों और पूरे रूट की कड़ी जांच में जुटीं (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ

Delhi Blast Hawala Network: दिल्ली ब्लास्ट फंडिंग में हवाला नेटवर्क का खुलासा, मेवात एजेंट और 30 संदिग्धों की तलाश तेज हुई

हवाला नेटवर्क की कड़ी बढ़ी, डायरी में मिले 30 से अधिक नाम और नंबर (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.