Delhi Blast से पहले लखनऊ-अयोध्या पहुंची डॉ. शाहीन, एजेंसियां अब यात्रा के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटीं

एजेंसियों के अनुसार डॉ. शाहीन सितंबर के पहले सप्ताह में लखनऊ पहुंची थी और लगभग चार दिन तक शहर में ठहरी। इस दौरान वह सिविल अस्पताल सहित शहर के कई इलाकों में देखी गई। जांच टीमें अब उन सभी स्थानों की पड़ताल कर रही हैं जहाँ शाहीन गई थी-सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और अन्य डिजिटल ट्रेल खंगाले जा रहे हैं। लखनऊ में उसकी मौजूदगी और गतिविधियों पर बढ़ी निगरानी का कारण यह है कि वह किन लोगों से मिली और किस उद्देश्य से आई थी, इसका अभी तक पूरा जवाब नहीं मिल पाया है। संस्था और सुरक्षा एजेंसियां यह भी जांच रही हैं कि क्या उसने शहर में किसी मददगार से मुलाकात की थी या किसी तरह की योजना पर चर्चा की थी।