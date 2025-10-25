Patrika LogoSwitch to English

शाहजहांपुर

मौसम में बढ़ रही ठंडक, रात में सर्दी और दिन में गर्मी कर रही बीमार

Weather दिन और रात के तापमान का अंतर लोगों के बीमार कर रहा है। रात में ठंड बढ़ रही है लेकिन दिन में तापमान रहता है।

2 min read
Google source verification

शाहजहांपुर

image

Shivmani Tyagi

Oct 25, 2025

weather

प्रतीकात्मक फोटो

Weather दिवाली के बाद मौसम में हो रहा बदलाव आपको बीमार कर सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे चिकित्सकों ने यह हिदायत दी है। इसलिए सजग रहने की आवश्यकता है। दिन में बढ़ रही धूप और रात को चल रही हवाओं की वजह से दिन और रात के तापमान में भारी अंतर आ गया है। इससे दिन में गर्मी का अहसास हो रहा है और शाम ढलते ही हवाओं में ठंडक आ जाती है। यह बदलाव मानव शरीर के लिए उचित नहीं है।

शाहजहांपुर में तेजी से बढ़ने लगी ठंड ( Weather )

शाहजहांपुर में तापमान तेजी से बदल रहा है। शाम होते ही मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है। रात में लोगों को पंखे बंद करने पड़ रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में तो रात में गरम कपड़े तक निकल गए हैं। इसके विपरीत दिन में निकल रही धूप की वजह से दिन में एक बार फिर से गर्मी का अहसास होता है और शाम ढलते ही जैसे ही धूप खत्म होती है ठंडक का अहसास होने लगता है। चिकित्सकों का कहना है कि मौसम का यह बदलाव मानव शरीर को बीमार कर रहा है। जिला चिकित्सालय में बुखार, नजला और जुकाम के मरीज बढ़ रहे हैं। दिवाली पर चले पटाखों की वजह से भी हालात बिगड़ रगे हैं और नाक, कान, गले के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है।

24 घंटे तापमान में आ रहा भारी अंतर ( weather )

शाहजहांपुर में शनिवार को अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रिकार्ड किया गया। तापमान के इस उतार चढ़ाव से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटे में तापमान में कितना बदलाव हो रहा है। दिन में तापमान 31 डिग्री तक जा रहा है जबकि रात में तापमान गिरकर 21 डिग्री तक आ रहा है। इससे दिन में गर्मी और रात में सर्दी का अहसास हो रहा है। यही कारण है कि चिकित्सकों ने इस अवधि में बच्चों और बूढ़ों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह दी है।

Updated on:

25 Oct 2025 11:49 pm

Published on:

25 Oct 2025 11:47 pm

