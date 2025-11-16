यूपी में 34 नए PPS अफसरों की पहली तैनाती, 9 महिला अधिकारी भी जिम्मेदारी संभालेंगी

नए PPS अफसरों ने मुरादाबाद और मसूरी स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में अपनी कड़ी ट्रेनिंग पूरी की। इस ट्रेनिंग में उन्हें पुलिस प्रशासन, अपराध नियंत्रण, आधुनिक तकनीक, आपदा प्रबंधन, साइबर अपराध, सामुदायिक पुलिसिंग, कानून-व्यवस्था संचालन और व्यवहारिक पुलिसिंग के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद फील्ड ट्रेनिंग में इन्हें अलग-अलग जिलों में अनुभवी अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्य का व्यावहारिक अनुभव कराया गया। ट्रेनिंग के अंतिम चरण में इनके प्रदर्शन और क्षमता का मूल्यांकन किया गया। अब राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय ने इन अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से सर्किल की कमान संभालने की जिम्मेदारी देते हुए पहली पोस्टिंग जारी कर दी है।