लखीमपुर खीरी में हलचल तेज: गुजरात ATS का छापा, संदिग्ध आतंकी सुहेल के घर में तलाशी, परिवार से घंटों पूछताछ

सिंगाही कस्बे में एटीएस की अचानक मौजूदगी ने लोगों में तरह-तरह की चर्चाओं को जन्म दिया। घर के बाहर सुबह से ही भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग यह जानने की कोशिश करते रहे कि आखिर सुहेल के घर पर क्या चल रहा है। थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि गुजरात ATS ने परिजनों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ली है। जांच पूरी तरह प्रोफेशनल ढंग से की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर टीम दोबारा भी पूछताछ कर सकती है। स्थानीय पुलिस सिर्फ सहयोग कर रही है। हालांकि एटीएस टीम के जाते-जाते माहौल शांत हो गया, लेकिन कस्बे में चर्चा का दौर अभी भी जारी है। कुछ लोग सुहेल को शांत स्वभाव का बताते हैं, तो कुछ कहते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में उसका रहन-सहन और सोच में बदलाव दिखता था।