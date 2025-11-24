हिंदू परंपरा: प्रकृति संग रिश्तों की नई मिसाल, इमली-दुल्हन और कुआं-दूल्हा बने अद्भुत विवाह के साक्षी ग्रामीण

रविवार सुबह से ही गांव भेरमपुर में शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। कुएं को वर का स्वरूप देने के लिए स्थानीय पंडित कृपा शंकर ने आम की लकड़ी से दूल्हे का प्रतीकात्मक पुतला बनाया। उसे वस्त्र, माला, पगड़ी और धागे से सजाया गया। यह धागा लगभग 400 मीटर दूर स्थित आम के बाग में उस जगह तक बढ़ता था, जहां इमली का पौधा वधू के रूप में सजा था। दोपहर होते-होते कुएं पक्ष (घराती) के घर से धूमधाम के साथ बारात निकाली गई। डीजे साउंड पर बाराती जमकर नाचे। ग्रामीणों ने इस अनोखी परंपरा को खुशी का उत्सव बनाकर पूरे गांव में शहनाई और मंजीरे की धुन गूंजा दी। बारात में ग्रामीणों ने न सिर्फ उत्साह दिखाया बल्कि उत्सव के भाव से पूरे आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग,सभी इस अनोखे विवाह समारोह के साक्षी बने।