लखीमपुर खेरी

नहर में गिरी कार, गेट लॉक होने से 5 की दर्दनाक मौत; रस्सी से खींचकर निकाले गए, शादी से लौट रहे थे

लखीमपुर खीरी में शादी समारोह से लौटते समय कार नहर में गिर गई। तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस को सूचना देने के बाद राहत बचाव कार्य शुरू किया। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। सभी लोग बहराइच जिले के रहने वाले हैं।

लखीमपुर खेरी

Mahendra Tiwari

Nov 26, 2025

Lakhimpuri

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

लखीमपुर खीरी में शादी समारोह से लौट रही एक ऑल्टो कार शारदा नहर में गिर गई। गेट लॉक होने के कारण कार में फंसे पांच लोगों की मौत हो गई। जबकि चालक गंभीर हालत में है। ग्रामीणों ने रात में ही नाव और रस्सी की मदद से कार निकालकर लोगों को बाहर निकाला।

लखीमपुर खीरी के पढुआ थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। शादी से लौट रही ऑल्टो कार अचानक शारदा नहर में जा गिरी। टक्कर के बाद कार का गेट लॉक हो गया। अंदर बैठे लोग बाहर नहीं निकल पाए। कार डूबने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े।

रात होने के कारण टोर्च की रोशनी के सहारे चल राहत बचाव कार्य

रात होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए ग्रामीणों ने टॉर्च की रोशनी की मदद ली। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और नाव लेकर नहर में उतर गए। कार में रस्सी बांधकर बड़ी मुश्किल से उसे किनारे तक खींचा गया। गेट न खुलने पर लोगों ने ईंट से कांच तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला।

सीपीआर देने पर एक युवक ने थोड़ा हाथ पैर हिलाया लेकिन पांच बेहोश मिले

बचाव के दौरान सीपीआर देने पर एक युवक ने थोड़ी देर के लिए हाथ पैर हिलाया। लेकिन बाकी पांच लोग बेहोश मिले। सभी को तुरंत CHC रमिया बेहड़ ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया।

मृतकों में चार बहराइच जिले के रहने वाले एक की पहचान नहीं हो सकी

मृतकों में बहराइच जिले के जितेंद्र (23), घनश्याम (25), लालजी (45), सुरेश (50) शामिल हैं। एक व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। कार का चालक बबलू गंभीर रूप से घायल है। और उसका इलाज जारी है।

तेज आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे

ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने चीखें सुनते ही भागकर मौके पर पहुंचना शुरू किया। कार तेजी से डूब रही थी। अंदर सवार लोग मदद के लिए छटपटा रहे थे। थोड़ी ही देर में पूरी कार पानी में समा गई। पुलिस टीम के पहुंचने के बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।

Hindi News / Uttar Pradesh / Lakhimpur Kheri / नहर में गिरी कार, गेट लॉक होने से 5 की दर्दनाक मौत; रस्सी से खींचकर निकाले गए, शादी से लौट रहे थे

लखीमपुर खेरी

उत्तर प्रदेश

