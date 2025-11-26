नहर में गिरी कार, गेट लॉक होने से 5 की दर्दनाक मौत; रस्सी से खींचकर निकाले गए, शादी से लौट रहे थे

रात होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए ग्रामीणों ने टॉर्च की रोशनी की मदद ली। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और नाव लेकर नहर में उतर गए। कार में रस्सी बांधकर बड़ी मुश्किल से उसे किनारे तक खींचा गया। गेट न खुलने पर लोगों ने ईंट से कांच तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला।