नहर में गिरी कार, गेट लॉक होने से 5 की दर्दनाक मौत; रस्सी से खींचकर निकाले गए, शादी से लौट रहे थे

लखीमपुर खीरी में शादी समारोह से लौट रही एक ऑल्टो कार शारदा नहर में गिर गई। गेट लॉक होने के कारण कार में फंसे पांच लोगों की मौत हो गई। जबकि चालक गंभीर हालत में है। ग्रामीणों ने रात में ही नाव और रस्सी की मदद से कार निकालकर लोगों को बाहर निकाला।
लखीमपुर खीरी के पढुआ थाना क्षेत्र में मंगलवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। शादी से लौट रही ऑल्टो कार अचानक शारदा नहर में जा गिरी। टक्कर के बाद कार का गेट लॉक हो गया। अंदर बैठे लोग बाहर नहीं निकल पाए। कार डूबने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े।
रात होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए ग्रामीणों ने टॉर्च की रोशनी की मदद ली। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और नाव लेकर नहर में उतर गए। कार में रस्सी बांधकर बड़ी मुश्किल से उसे किनारे तक खींचा गया। गेट न खुलने पर लोगों ने ईंट से कांच तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला।
बचाव के दौरान सीपीआर देने पर एक युवक ने थोड़ी देर के लिए हाथ पैर हिलाया। लेकिन बाकी पांच लोग बेहोश मिले। सभी को तुरंत CHC रमिया बेहड़ ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया।
मृतकों में बहराइच जिले के जितेंद्र (23), घनश्याम (25), लालजी (45), सुरेश (50) शामिल हैं। एक व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। कार का चालक बबलू गंभीर रूप से घायल है। और उसका इलाज जारी है।
ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने चीखें सुनते ही भागकर मौके पर पहुंचना शुरू किया। कार तेजी से डूब रही थी। अंदर सवार लोग मदद के लिए छटपटा रहे थे। थोड़ी ही देर में पूरी कार पानी में समा गई। पुलिस टीम के पहुंचने के बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।
