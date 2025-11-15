लखीमपुर में ट्रक ने तीन छात्राओं को रौंदा, 2 का शव जमीन में चिपका, एक की बॉडी पहिए में फंसी

लखीमपुर-खीरी में ट्रक ने तीन छात्राओं को रौंदा, PC- Patrika
लखीमपुर खीरी : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक भीषण हादसा हो गया। गोला-खुटार नेशनल हाइवे पर शनिवार दोपहर थाना हैदराबाद के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार तीन छात्राओं को रौंद दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी ट्रक के नीचे फंसकर करीब 150 मीटर तक घिसटती चली गई। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। दो का शव सड़क से चिपक गया, जबकि तीसरी छात्रा का शव ट्रक के पहिए में फंसने के बाद 50 मीटर दूर गिरा। ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है।
तीनों छात्राएं कॉलेज से लौट एक ही स्कूटी पर घर लौट रहीं थी। पीड़ित परिवारों का रो-रोकर बुरा हाल है और स्थानीय प्रशासन ने मुआवजे व जांच के आश्वासन दिए हैं।
घटना शनिवार दोपहर करीब 2 बजे गोला-खुटार NH पर थाना हैदराबाद के अंतर्गत हुई। सिकंदराबाद पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम बिलहरी की रहने वाली साहिबा (बीए प्रथम वर्ष) और दीदार बानो (बीए द्वितीय वर्ष) केन ग्रोअर्स नेहरू पीजी कॉलेज में पढ़ती थीं। दोनों सहेलियां कॉलेज से निकलने के बाद साहिबा की 13 वर्षीय भतीजी खदीजा को लेने संसारपुर गईं। वहां करीब 2 घंटे रुकने के बाद तीनों स्कूटी पर सवार होकर बिलहरी गांव लौट रही थीं।
इसी दौरान ट्रक ने सामने से आती ट्रैक्टर-ट्राली को ओवरटेक करने की कोशिश की। लापरवाही बरतते हुए ट्रक स्कूटी से टकरा गया। टक्कर के बाद स्कूटी ट्रक के नीचे फंस गई और 150 मीटर तक घिसटती रही। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, लेकिन राहगीरों के पहुंचने से पहले ही मौके से भाग निकला।
सूचना मिलते ही हैदराबाद थाना पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। शवों को गोला सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। क्रेन की मदद से स्कूटी को ट्रक के नीचे से निकाला गया और शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजे गए।
साहिबा बिलहरी गांव निवासी अयूब की बेटी है। वह तीन बहनों में दूसरे नंबर थी। उसके दो भाई हैं। एक भाई ट्रैक्टर मैक्निक है। दीदार बानो सफीउल्लाह की बेटी है। वह चार बहनों में सबसे छोटी है। उसका एख भाई है। खदीजा यूनिस की बेटी है। कुछ दिन पहले संसारपुर में रिश्तेदारों के पास गई थी। स्कूल जाती थी और चाची के साथ लौट रही थी।
घटना की सूचना पर गोला एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी मौके पर पहुंचीं और पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाया। उन्होंने तत्काल मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। गोला विधायक अमन गिरी ने भी परिवारों से मुलाकात की और कहा, '24 घंटे में दो दुर्भाग्यपूर्ण हादसों में छह जिंदगियां खोना बेहद दुखद है। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता गोष्ठियां आयोजित करेंगे। ट्रक ड्राइवर को जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।'
थानाध्यक्ष हैदराबाद सुनील मलिक ने बताया, 'ट्रक ड्राइवर फरार है, लेकिन हमारी टीमें छापेमारी कर रही हैं। मामला IPC की धारा 304A (लापरवाही से मौत) और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।' पुलिस ने ट्रक को सीज कर लिया है और ड्राइवर की तलाश में मुरादाबाद की ओर सुराग ढूंढ रही है।
