लखीमपुर में ट्रक ने तीन छात्राओं को रौंदा, 2 का शव जमीन में चिपका, एक की बॉडी पहिए में फंसी

लखीमपुर खीरी : उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक भीषण हादसा हो गया। गोला-खुटार नेशनल हाइवे पर शनिवार दोपहर थाना हैदराबाद के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार तीन छात्राओं को रौंद दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी ट्रक के नीचे फंसकर करीब 150 मीटर तक घिसटती चली गई। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। दो का शव सड़क से चिपक गया, जबकि तीसरी छात्रा का शव ट्रक के पहिए में फंसने के बाद 50 मीटर दूर गिरा। ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस अब उसकी तलाश में जुटी है।