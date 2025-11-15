मेरठ की जैवलिन थ्रोवर अनु रानी बनेगी दुल्हनियां, इस खिलाड़ी के साथ लेंगी सात फेरे

अन्नू के जीवन में सबसे बड़ा योगदान उनके बड़े भाई उपेंद्र कुमार का रहा। खुद एक 5,000 मीटर के धावक और मल्टी-डिसिप्लिन एथलीट उपेंद्र ने अन्नू में खेल का जुनून जगाया। जब अन्नू ने नौवीं कक्षा में जैवलिन थ्रो में रुचि दिखाई, तो उपेंद्र ने उन्हें गुरुकुल प्रभात आश्रम (घर से 20 किमी दूर) ले जाकर ट्रेनिंग दी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि दो खिलाड़ियों का खर्च उठाना मुश्किल हो गया। ऐसे में उपेंद्र ने अपने खेल के सपने त्याग दिए, ताकि अन्नू आगे बढ़ सकें। पिता से छिपकर प्रैक्टिस करने वाली अन्नू ने कभी हार नहीं मानी। सुबह चार बजे गांव की सड़कों पर दौड़ लगाते हुए उन्होंने अपना रास्ता बनाया।