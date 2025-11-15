मेरठ में मानवता शर्मसार: 21 साल के पड़ोसी ने नाबालिग से किया रेप, फिर पंचायत ने सुनाया तुगलकी फरमान

घटना सामने आने के बाद किशोरी की मां ने गांव में पंचायत बुलाई। पंचायत में कुछ लोगों ने कार्रवाई की बात कही, लेकिन जल्द ही हालात बदल गए। गांव के युवक और समाज के कुछ लोग किशोरी के परिवार को ताने मारने लगे। किशोरी का भाई घर से बाहर निकलने में भी शर्म महसूस करने लगा। मां समझ चुकी थी कि सामाजिक न्याय उसके परिवार को नहीं, बल्कि और कलंक देगा। समाज के दबाव में आकर उन्होंने आरोपी पक्ष से बात की और आखिरकार, दो दिन पहले गांव के मंदिर में किशोरी की शादी उसी युवक से करा दी गई जिसने उसके सपनों को तोड़ा था।