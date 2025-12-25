तहखाना, सुरंग और पुलिस को चकमा: मेरठ में ड्रग तस्कर का ऐसा ठिकाना जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी चौंका दिया

Meerut Drug Smuggler: मेरठ में ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने काशी टोल प्लाजा से कुख्यात ड्रग तस्कर तस्लीम के बेटे शाहबाज और उसके साथी सलमान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी एसयूवी से 530 ग्राम चरस बरामद की है। लंबे समय से निगरानी में चल रहे शाहबाज को पुलिस ने चेकिंग के दौरान पहचान लिया और घेराबंदी कर तलाशी ली।