Crime : 10 वर्षीय बच्ची पेड़ से लटकी मिली, नाना ने दुष्कर्म व हत्या का आरोप लगाया, पुलिस जांच में जुटी

घटना तिकुनिया क्षेत्र के एक छोटे से गांव की है, जहां रविवार शाम करीब छह बजे बच्ची की दादी ने सबसे पहले शव को पेड़ से लटकते देखा। दादी उस समय घर के भीतर खाना बनाने में व्यस्त थीं। जब वह बाहर आईं तो यह भयावह दृश्य देखकर चीख उठीं। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। बच्ची अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बहन शादीशुदा है और ससुराल में रहती है। घटना की सूचना पाकर वह भी रात में गांव पहुंच गई और उसने भी बहन की मौत को संदिग्ध बताया। गांव में दहशत और आक्रोश दोनों व्याप्त हैं। लोगों का कहना है कि बच्ची आमतौर पर घर के आसपास ही रहती थी और उसके व्यवहार में किसी भी तरह की असामान्यता नहीं थी। ऐसे में अचानक पेड़ से लटका हुआ मिलना संदेह पैदा करता है।