Crime : 10 वर्षीय बच्ची पेड़ से लटकी मिली, नाना ने दुष्कर्म व हत्या का आरोप लगाया, पुलिस जांच में जुटी

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र में एक मासूम बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। मात्र 10 वर्ष की बच्ची का शव उसके ही घर के बाहर शहतूत के पेड़ से लटका मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। मृतका के नाना ने यह आरोप लगाया है कि मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई और मामले को आत्महत्या जैसा दिखाने के लिए शव को पेड़ से लटका दिया गया। पुलिस ने घटना की सूचना पर मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक तौर पर घटना संदिग्ध है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर, परिवारजन की शिकायत के बाद पुलिस ने कई बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है।
घटना तिकुनिया क्षेत्र के एक छोटे से गांव की है, जहां रविवार शाम करीब छह बजे बच्ची की दादी ने सबसे पहले शव को पेड़ से लटकते देखा। दादी उस समय घर के भीतर खाना बनाने में व्यस्त थीं। जब वह बाहर आईं तो यह भयावह दृश्य देखकर चीख उठीं। उनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। बच्ची अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बहन शादीशुदा है और ससुराल में रहती है। घटना की सूचना पाकर वह भी रात में गांव पहुंच गई और उसने भी बहन की मौत को संदिग्ध बताया। गांव में दहशत और आक्रोश दोनों व्याप्त हैं। लोगों का कहना है कि बच्ची आमतौर पर घर के आसपास ही रहती थी और उसके व्यवहार में किसी भी तरह की असामान्यता नहीं थी। ऐसे में अचानक पेड़ से लटका हुआ मिलना संदेह पैदा करता है।
सोमवार सुबह जब पुलिस पोस्टमार्टम की तैयारी कर रही थी, उसी दौरान मृतका के नाना थाने पहुंचे और एक गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। उन्होंने आशंका जताई कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है। नाना ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि “मेरी नातिन केवल 10 साल की थी। वह ऐसी हरकत नहीं कर सकती। जरूर किसी ने उसके साथ गलत किया है। हम न्याय चाहते हैं। उनकी तहरीर पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कई पहलुओं पर जांच शुरू की है। गांव में तनाव के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है।
तिकुनिया कोतवाली पुलिस का कहना है कि फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करने की बात कही है, ताकि मौत के कारणों की वैज्ञानिक पुष्टि हो सके। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पोस्टमार्टम में यह स्पष्ट हो जाएगा कि बच्ची की मौत फंदे से लटकने से हुई है या किसी और कारण से। मेडिकल टीम दुष्कर्म के पहलू की भी जांच करेगी।
घटना स्थल से पुलिस ने कई अहम सबूत एकत्र किए हैं। घर के बाहर बने पेड़, उसके आस-पास की जमीन और घर के कमरों की बारीकी से जांच की गई। टीम ने पड़ोसियों और स्थानीय ग्रामीणों से भी पूछताछ की है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची आख़िर शाम के समय कहां थी, किसके संपर्क में थी और घटना से पहले किसी ने उसे देखा था या नहीं। इसके साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घर के आसपास कोई बाहरी व्यक्ति देखा गया था या नहीं।
इस घटना के बाद ग्रामीणों में भय और नाराजगी दोनों दिखे। कई लोगों ने कहा कि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है और शाम के बाद अज्ञात लोगों का आना-जाना बढ़ जाता है। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा कि यह गांव हमेशा शांत रहा है, लेकिन हाल के दिनों में माहौल बिगड़ रहा है। बच्ची के साथ ऐसा हो सकता है, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
मृतका की बड़ी बहन, जो घटना की जानकारी मिलते ही अपने ससुराल से दौड़ी चली आई, उसने कहा कि उसकी बहन बेहद मासूम थी और जीवन को लेकर उत्साहित रहती थी। वह पढ़ाई में भी अच्छी थी और परिवार को कभी चिंता में नहीं डालती थी। उसने कहा वह आत्महत्या नहीं कर सकती। उसे आज तक किसी बात का डर नहीं था। जरूर किसी ने उसके साथ गलत किया है।
सूत्रों के मुताबिक, पुलिस गांव के ही कुछ लोगों को शक के दायरे में लेकर पूछताछ कर रही है। कुछ लोगों के हाल के दिनों के व्यवहार और गतिविधियों पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। घर के आसपास कई जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी तलाशी जा रही है, ताकि किसी की आवाजाही का पता चल सके।
लखीमपुर खीरी जिले में महिलाओं और बच्चियों से जुड़े अपराध पहले भी चर्चा में रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में यहां कई संगीन केस सामने आए, जिससे क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। यह घटना उसी कड़ी को और दर्दनाक बना देती है। तिकुनिया कोतवाली प्रभारी ने मीडिया से कहा कि हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। परिवार को न्याय दिलाने के लिए सभी तथ्य खंगाले जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तेज की जाएगी।”
घटना के बाद से बच्ची की दादी बदहवासी की हालत में हैं। वह बार-बार बेहोश हो जा रही हैं और अपनी पोती की फोटो को सीने से लगाकर रो रही हैं। गांव के लोग भी उसकी दादी को संभालने में लगे हैं, लेकिन घर का माहौल सदमे में डूबा हुआ है।
