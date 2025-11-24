UP Crime: सिपाही पर नर्सिंग छात्रा का आरोप, शादी का झांसा देकर पांच साल शोषण, इनकार के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा

मामला तब सामने आया जब पीड़िता ने आशियाना थाने पहुंचकर अपनी आपबीती पुलिस अधिकारियों को बताई। लेकिन उसके अनुसार, शिकायत देना उसके लिए आसान नहीं था। छात्रा का आरोप है कि थाने के SSI ने उस पर समझौता करने का दबाव बनाया और कहा कि मामला पुलिस विभाग से जुड़ा है, इसलिए इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। छात्रा का कहना है कि मैंने जब अपनी बात बताई तो SSI ने कहा कि मुकेश तुम्हारा अच्छा दोस्त है, थोड़ा बहुत गलतफहमी हो सकती है, समझदारी से मामला सुलझा लो। लेकिन जब छात्रा ने समझौते से इनकार कर स्पष्ट तौर पर लिखित कार्रवाई की मांग की, तब जाकर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह पहलू सामने आने से विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि ऐसे संवेदनशील मामलों में समझौते का दबाव बनाना कानून के खिलाफ है।