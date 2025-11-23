BJP MLA Yogesh Shukla: थाने में ‘भ्रष्टाचार’ का आरोप लगाने पहुंचे BJP विधायक योगेश शुक्ला; दो पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, जांच के आदेश

दूसरा मामला एक युवक से जुड़ा था, जो स्थानीय प्रधान का रिश्तेदार बताया जा रहा है। युवक अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था और उसके पास सभी दस्तावेज मौजूद थे, साथ ही हेलमेट भी पहने था। इसके बावजूद एक सब-इंस्पेक्टर ने उसका चालान कर वाहन को जब्त कर लिया। प्रधान और युवक ने इसकी शिकायत विधायक से की। शुक्ला ने पुलिस से बात की, जिसके बाद पुलिस ने माना कि चालान गलत तरीके से किया गया था। हालांकि, एक बार वाहन जब्त हो जाने के बाद उसे छुड़ाने के लिए अदालत की प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य था। विधायक के अनुसार, इसके बावजूद पुलिस ने लगातार सात दिनों तक रिपोर्ट कोर्ट को भेजने में देरी की, जिससे वाहन के मालिक को थाने और अदालत के बीच चक्कर काटने पड़े और कोई समाधान नहीं मिला।