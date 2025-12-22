विधानसभा चुनाव से पहले सपा का बड़ा दांव! क्या बीजेपी को भारी पड़ेगा अखिलेश का क्षत्रिय कार्ड?

UP Politics : उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों जातीय कार्ड की चर्चा जोरों पर है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक बयान ने हलचल मचा दी है। अखिलेश ने खुद को क्षत्रिय बताया, जिससे यूपी की राजनीति में हलचल मच गई। इस बयान के बाद लगता है कि सपा राजपूत वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, जो यूपी में करीब 8-10 प्रतिशत वोटरों का बड़ा हिस्सा है। यह बयान जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ विवाद से जुड़ा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह 2027 के चुनावी रण में सपा की नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जहां भाजपा पहले से ही राजपूतों पर दावा ठोक रही है।