शाहजहांपुर

हाथ में यूरिन की थैली, सिर पर पट्टी… अस्पताल से सीधे ठेके पर पहुंच गया शराबी

Alcohol Addict Man : यूपी में शराब लेने आए इस युवक को देखकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे कि आखिर क्यों इसकी इतनी अजीज बन गई शराब। इस व्यक्ति का हुलिया देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी हालत क्या होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

शाहजहांपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Oct 26, 2025

अस्पताल से सीधे शराब लेने पहुंचा मरीज, PC- X

Alcohol Addict Man : शराब की लत क्या चीज होती है इस खबर को पढ़कर आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसके सिर पर चोट लगी थी। यूरिन के लिए पाइप लगाई गई थी। लेकिन, जैसे ही उसे होश आया वह यूरिन की थैली पकड़कर अस्पताल से सीधे मधुशाला पर पहुंच गया। किसी ने इस मामले का पूरा वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

मामला शाहजहांपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज का है। यहां पर एक व्यक्ति सिर पर चोट और अन्य बीमारियों के चलते अस्पताल में भर्ती था। लेकिन, जैसे ही उस युवक को होश आया। उसे और कुछ समझ ही नहीं वह अस्पताल के बेड से उठा और सीधे ठेका पर पहुंच गया।

ठेके पर मरीज को देखकर लोग हैरान

शाहजहांपुर के चौक कोतवाली थाना क्षेत्र में मोहल्ला अजीजगंज में शराब ठेके के पास शनिवार को यह व्यक्ति पहुंचा। इस व्यक्ति को जिसने भी देखा वह सोच में पड़ गया कि वाह भाई शराब क्या चीज है? आदमी को जान तक की परवाह नहीं। युवक लड़खड़ाते हुए ठेके पर पहुंचा। उसके एक हाथ में वीको लगा था, दूसरे हाथ से वह यूरिन की थैली पकड़े हुए थे। सिर पर चोट लगी होने के कारण पट्टी बंधी थी।

नशा चढ़ा तो हो गया बेहोश

युवक ने ठेके पर पहुंचकर शराब मांगी और फटाफट उसे पी गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही युवक को नशा चढ़ा वह वहीं सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। युवक को तलाशते हुए परिजन जब इस ओर आए तो उन्हें वह सड़क किनारे पड़ा मिला। परिजन उसे उठाकर फिर से अस्पताल ले गए।

26 Oct 2025 04:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shahjahanpur / हाथ में यूरिन की थैली, सिर पर पट्टी… अस्पताल से सीधे ठेके पर पहुंच गया शराबी

