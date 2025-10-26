हाथ में यूरिन की थैली, सिर पर पट्टी… अस्पताल से सीधे ठेके पर पहुंच गया शराबी

शाहजहांपुर के चौक कोतवाली थाना क्षेत्र में मोहल्ला अजीजगंज में शराब ठेके के पास शनिवार को यह व्यक्ति पहुंचा। इस व्यक्ति को जिसने भी देखा वह सोच में पड़ गया कि वाह भाई शराब क्या चीज है? आदमी को जान तक की परवाह नहीं। युवक लड़खड़ाते हुए ठेके पर पहुंचा। उसके एक हाथ में वीको लगा था, दूसरे हाथ से वह यूरिन की थैली पकड़े हुए थे। सिर पर चोट लगी होने के कारण पट्टी बंधी थी।