हाथ में यूरिन की थैली, सिर पर पट्टी… अस्पताल से सीधे ठेके पर पहुंच गया शराबी

अस्पताल से सीधे शराब लेने पहुंचा मरीज, PC- X
Alcohol Addict Man : शराब की लत क्या चीज होती है इस खबर को पढ़कर आप समझ सकते हैं। एक व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसके सिर पर चोट लगी थी। यूरिन के लिए पाइप लगाई गई थी। लेकिन, जैसे ही उसे होश आया वह यूरिन की थैली पकड़कर अस्पताल से सीधे मधुशाला पर पहुंच गया। किसी ने इस मामले का पूरा वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
मामला शाहजहांपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज का है। यहां पर एक व्यक्ति सिर पर चोट और अन्य बीमारियों के चलते अस्पताल में भर्ती था। लेकिन, जैसे ही उस युवक को होश आया। उसे और कुछ समझ ही नहीं वह अस्पताल के बेड से उठा और सीधे ठेका पर पहुंच गया।
शाहजहांपुर के चौक कोतवाली थाना क्षेत्र में मोहल्ला अजीजगंज में शराब ठेके के पास शनिवार को यह व्यक्ति पहुंचा। इस व्यक्ति को जिसने भी देखा वह सोच में पड़ गया कि वाह भाई शराब क्या चीज है? आदमी को जान तक की परवाह नहीं। युवक लड़खड़ाते हुए ठेके पर पहुंचा। उसके एक हाथ में वीको लगा था, दूसरे हाथ से वह यूरिन की थैली पकड़े हुए थे। सिर पर चोट लगी होने के कारण पट्टी बंधी थी।
युवक ने ठेके पर पहुंचकर शराब मांगी और फटाफट उसे पी गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही युवक को नशा चढ़ा वह वहीं सड़क किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। युवक को तलाशते हुए परिजन जब इस ओर आए तो उन्हें वह सड़क किनारे पड़ा मिला। परिजन उसे उठाकर फिर से अस्पताल ले गए।
बड़ी खबरेंView All
शाहजहांपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग