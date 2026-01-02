बाथरूम में नहाने गया लड़का, दरवाजा खुलते ही ‘मां’ की निकल पड़ी चीख, गीजर बना काल

बाथरूम से निकली मौत की खबर! Source- X
Shahjahanpur Crime News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। राधा विहार कॉलोनी में रहने वाले 18 साल का बच्चा उत्कर्ष त्रिवेदी की बाथरूम में नहाते समय मौत हो गई। बाथरूम में गैस गीजर चल रहा था और दम घुटने की वजह से यह हादसा हुआ।
राधा विहार कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र त्रिवेदी का बेटा उत्कर्ष उर्फ उमंग गुरुवार दोपहर को नहाने के लिए बाथरूम में गया हुआ था। जब काफी देर बाद भी बाथरूम से बाहर नहीं निकला, तो घर वालों को चिंता होने लगी। परिवार वालों ने उसे कई बार आवाज लगाई , लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब परिवार वालों ने दरवाजे की कुंडी तोड़कर देखा तो उत्कर्ष बाथरूम के अंदर बेहोश पड़ा था। उस वक्त भी बाथरूम में गैस गीजर चालू था।
परिवार वालों ने जल्दी से उत्कर्ष को उठाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) लेकर गए । वहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। इसके बाद भी परिवार वालों की उम्मीद नहीं टूटी और उत्कर्ष को शाहजहांपुर के एक अन्य अस्पताल भी ले गए, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने उसे मृत ही बताया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली और परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है।
उत्कर्ष उत्कर्ष पुवायां के कैंब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के 12वीं क्लास में पड़ता था ।10वीं में भी वह स्कूल की टॉप 10 सूची में शामिल था। उसकी मां अनुपम पांडे एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। उत्कर्ष NDA की तैयारी में लगा हुआ था। स्कूल के डायरेक्टर डॉ. रचित अग्रवाल ने कहा कि उत्कर्ष ने हाल ही में 31 दिसंबर को स्कूल से अपनी हाईस्कूल की अंकसूची ली थी ताकि वह NDA की परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकें । वह नेवी में अफसर बनकर देश सेवा करना चाहता था।
