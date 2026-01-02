बाथरूम में नहाने गया लड़का, दरवाजा खुलते ही ‘मां’ की निकल पड़ी चीख, गीजर बना काल

उत्कर्ष उत्कर्ष पुवायां के कैंब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के 12वीं क्लास में पड़ता था ।10वीं में भी वह स्कूल की टॉप 10 सूची में शामिल था। उसकी मां अनुपम पांडे एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। उत्कर्ष NDA की तैयारी में लगा हुआ था। स्कूल के डायरेक्टर डॉ. रचित अग्रवाल ने कहा कि उत्कर्ष ने हाल ही में 31 दिसंबर को स्कूल से अपनी हाईस्कूल की अंकसूची ली थी ताकि वह NDA की परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकें । वह नेवी में अफसर बनकर देश सेवा करना चाहता था।