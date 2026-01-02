2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाहजहांपुर

बाथरूम में नहाने गया लड़का, दरवाजा खुलते ही ‘मां’ की निकल पड़ी चीख, गीजर बना काल

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गैस गीजर से हुए हादसे ने एक होनहार छात्र की जान ले ली। 12वीं कक्षा का छात्र उत्कर्ष त्रिवेदी बाथरूम में बेहोश मिला।

2 min read
Google source verification

शाहजहांपुर

image

Anuj Singh

Jan 02, 2026

बाथरूम से निकली मौत की खबर!

बाथरूम से निकली मौत की खबर! Source- X

Shahjahanpur Crime News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। राधा विहार कॉलोनी में रहने वाले 18 साल का बच्चा उत्कर्ष त्रिवेदी की बाथरूम में नहाते समय मौत हो गई। बाथरूम में गैस गीजर चल रहा था और दम घुटने की वजह से यह हादसा हुआ।

दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे

राधा विहार कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र त्रिवेदी का बेटा उत्कर्ष उर्फ उमंग गुरुवार दोपहर को नहाने के लिए बाथरूम में गया हुआ था। जब काफी देर बाद भी बाथरूम से बाहर नहीं निकला, तो घर वालों को चिंता होने लगी। परिवार वालों ने उसे कई बार आवाज लगाई , लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब परिवार वालों ने दरवाजे की कुंडी तोड़कर देखा तो उत्कर्ष बाथरूम के अंदर बेहोश पड़ा था। उस वक्त भी बाथरूम में गैस गीजर चालू था।

परिजनों की टूटी उम्मीद

परिवार वालों ने जल्दी से उत्कर्ष को उठाया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) लेकर गए । वहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। इसके बाद भी परिवार वालों की उम्मीद नहीं टूटी और उत्कर्ष को शाहजहांपुर के एक अन्य अस्पताल भी ले गए, लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने उसे मृत ही बताया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली और परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया है।

NDA की तैयारी रह गई अधूरी

उत्कर्ष उत्कर्ष पुवायां के कैंब्रिज कॉन्वेंट स्कूल के 12वीं क्लास में पड़ता था ।10वीं में भी वह स्कूल की टॉप 10 सूची में शामिल था। उसकी मां अनुपम पांडे एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं। उत्कर्ष NDA की तैयारी में लगा हुआ था। स्कूल के डायरेक्टर डॉ. रचित अग्रवाल ने कहा कि उत्कर्ष ने हाल ही में 31 दिसंबर को स्कूल से अपनी हाईस्कूल की अंकसूची ली थी ताकि वह NDA की परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकें । वह नेवी में अफसर बनकर देश सेवा करना चाहता था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 11:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shahjahanpur / बाथरूम में नहाने गया लड़का, दरवाजा खुलते ही ‘मां’ की निकल पड़ी चीख, गीजर बना काल

बड़ी खबरें

View All

शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौत के वो आखिरी 30 सेकंड…भागो…भागो…हटो, पति-पत्नी, 2 बच्चों समेत 5 के उड़े चीथड़े, मंजर देख कांपा लोगों का कलेजा

accident shahjahanpur
शाहजहांपुर

वो रोती रही मुझे भी ले चलो…पर चीज लाने का भरोसा देकर चले गए पापा, परी की आंखों में आंसुओं का सैलाब

accident
शाहजहांपुर

एक बाइक पर सवार 5 लोग ट्रेन से कटे, रेलवे ट्रैक पर बिखरे चीथड़े; 500 मीटर तक घिसटती रही बाइक

शाहजहांपुर

दो दोस्तों ने दिया धोखा… साथ में बिजनेस किया; हिसाब की बारी आई तो किया इनकार, फंदे पर लटका अजय

शाहजहांपुर

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से उतारकर किया अरेस्ट, देवरिया केस में पूछताछ शुरू; जानें पूरा मामला और विवाद

amitabh thakur arrested shahjahanpur train detained land allotment case
शाहजहांपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.