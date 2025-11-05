बसपा नेता ने मरने से पहले वीडियो बनाकर पुलिसवालों पर लगाया धक्का देने का लगाया आरोप

शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के जोन प्रभारी सत्यभान (50) की मौत के बाद परिजनों ने तिलहर थाने के दरोगा राहुल सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दावा है कि बेटे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम ने मारपीट की और उन्हें छत से नीचे धकेल दिया। मौत से पहले सत्यभान ने वीडियो में बयान दिया, जिसमें उन्होंने दरोगा पर गालियां देने और धक्का देने का इल्जाम लगाया। पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है, जबकि एसपी ने जांच का आश्वासन दिया है।