कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू में स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी, 12 लोग थे सवार

सरयू नदी में पलटी, PC- X
देवरिया : सरयू नदी में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक छोटी नाव पलट गई। नाव में महिलाओं बच्चों समेत 12 लोग सवार थे। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। हादसा देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र में गंगा घाट पर हुआ।
नाव जैसे ही पलटी तो वहां पर मौजूद गोताखोर और नाविक तुरंत सरयू नदी में कूद गए। श्रद्धालुओं को डूबता देख उन्हें बचाने में जुट गए। जैसे-तैसे महिलाओं और डूब रहे श्रद्धालुओं को रस्सी के सहारे खींचकर बाहर लाए। हादसा बरहज थाना क्षेत्र में गंगा घाट पर हुआ।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, सरयू का बहाव तेज था। नाव भी ओवरलोड थी। ऐसे में बीच धारा में पहुंचते ही नाव डगमगा गई और पलट गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां हादसा हुआ वहां नदी की गहराई 20 फीट से ज्यादा थी।
वाराणसी में देव दीपावली पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। राजघाट से लेकर अस्सी तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। करीब 5 लाख श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे हैं।
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि जब महादेव ने तारकासुर का वध किया, तब देवता धरती पर उतरकर काशी में गंगा स्नान करने आए और दीपावली उत्सव मनाया था।
बड़ी खबरेंView All
देवरिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग