कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू में स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी, 12 लोग थे सवार

देवरिया : सरयू नदी में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक छोटी नाव पलट गई। नाव में महिलाओं बच्चों समेत 12 लोग सवार थे। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। हादसा देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र में गंगा घाट पर हुआ।