कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू में स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी, 12 लोग थे सवार

Deoria Boat Accident : सरयू नदी में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक छोटी नाव पलट गई। नाव में महिलाओं बच्चों समेत 12 लोग सवार थे। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। हादसा देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र में गंगा घाट पर हुआ।

देवरिया

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 05, 2025

सरयू नदी में पलटी, PC- X

देवरिया : सरयू नदी में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक छोटी नाव पलट गई। नाव में महिलाओं बच्चों समेत 12 लोग सवार थे। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। हादसा देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र में गंगा घाट पर हुआ।

नाव जैसे ही पलटी तो वहां पर मौजूद गोताखोर और नाविक तुरंत सरयू नदी में कूद गए। श्रद्धालुओं को डूबता देख उन्हें बचाने में जुट गए। जैसे-तैसे महिलाओं और डूब रहे श्रद्धालुओं को रस्सी के सहारे खींचकर बाहर लाए। हादसा बरहज थाना क्षेत्र में गंगा घाट पर हुआ।

नदी में काफी तेज था बहाव

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, सरयू का बहाव तेज था। नाव भी ओवरलोड थी। ऐसे में बीच धारा में पहुंचते ही नाव डगमगा गई और पलट गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां हादसा हुआ वहां नदी की गहराई 20 फीट से ज्यादा थी।

काशी में गंगा स्नान के लिए घाटों पर जबरदस्त भीड़

वाराणसी में देव दीपावली पर आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। राजघाट से लेकर अस्सी तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। करीब 5 लाख श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे हैं।

कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर वाराणसी में गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि जब महादेव ने तारकासुर का वध किया, तब देवता धरती पर उतरकर काशी में गंगा स्नान करने आए और दीपावली उत्सव मनाया था।

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू में स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटी, 12 लोग थे सवार

देवरिया

उत्तर प्रदेश

यूपी पुलिस बनी देवदूत…नदी में कूद रही लड़की की बचाई जान, जरा सी चूक छीन लेती जिंदगी

Up news, Deoria news
देवरिया

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, SP ने कई पुलिसकर्मियों को दी नई जिम्मेदारी

Up news, Deoria police
देवरिया

दर्दनाक…प्लेटफॉर्म पर घूम रहे युवक का खौफनाक कांड, स्टेशन पर मचा हड़कंप

Up news, Deoria accident
देवरिया

छठ के मधुर गीत से ट्रेनों का इंतजार भी नहीं दे रहा थकान, यात्री बोले इंतजार का एहसास भी हो रहा है सुखद

Up news, deoria
देवरिया

अन्नकूट महोत्सव में डीएम दिव्या मित्तल का भक्तिभाव पूर्ण नृत्य, भक्तों के बीच दिखा अनोखा अंदाज

Up news, Deoria news
देवरिया
