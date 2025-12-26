UP Weather Today: हाय, हाय सर्दी…ठंड की मार से दहला यूपी! वाराणसी, लखनऊ समेत इन जिलों में अलर्ट

कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। दिन में भी तापमान ज्यादा नहीं बढ़ पाता, जिससे ठंड पूरे दिन महसूस होती है। IMD का कहना है कि यह स्थिति कुछ और दिनों तक बनी रह सकती है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में कोल्ड डे अलर्ट है। ठंड से बचाव के लिए लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, खासकर बच्चे और बुजुर्ग।जल्द ही नए साल 2026 की शुरुआत होने वाली है। लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन यह भयंकर ठंड लोगों के इस काम में बांधा बन रही है। लोगों के मन में इस भीषण ठंड़ को लेकर डर भी देखा जा रहा है, जिससे वो प्लान कैंसल भी कर रहे हैं।