देवरिया

UP Weather Today: हाय, हाय सर्दी…ठंड की मार से दहला यूपी! वाराणसी, लखनऊ समेत इन जिलों में अलर्ट

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। मेरठ में 4.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडी रात दर्ज हुई।

देवरिया

image

Anuj Singh

Dec 26, 2025

up weather alert dense fog cold wave yellow alert imd

यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक | Image Source - Pinterest

UP Weather Update: यूपी में ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कभी दिन में धूप निकलकर थोड़ी राहत देती है, तो रात में कड़ाके की ठंड लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर देती है। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने पूरे प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दी है। कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो होने के कारण लोगों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

सबसे कम तापमान और ठंडी रातें

बीते दिनों में राज्य के कई जिलों में रात का तापमान काफी नीचे गिर गया है। मेरठ में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अन्य जिलों में भी तापमान 5 से 8 डिग्री के आसपास रहा। दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड बढ़ जाती है। लोग अलाव जलाकर और गर्म कपड़े पहनकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।

घने कोहरे का अलर्ट

IMD ने आने वाले दिनों में घना से घना कोहरा छाने की चेतावनी दी है। खासकर कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और सीतापुर जैसे जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ेगा। ड्राइवरों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति

कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। दिन में भी तापमान ज्यादा नहीं बढ़ पाता, जिससे ठंड पूरे दिन महसूस होती है। IMD का कहना है कि यह स्थिति कुछ और दिनों तक बनी रह सकती है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में कोल्ड डे अलर्ट है। ठंड से बचाव के लिए लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, खासकर बच्चे और बुजुर्ग।जल्द ही नए साल 2026 की शुरुआत होने वाली है। लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन यह भयंकर ठंड लोगों के इस काम में बांधा बन रही है। लोगों के मन में इस भीषण ठंड़ को लेकर डर भी देखा जा रहा है, जिससे वो प्लान कैंसल भी कर रहे हैं।

26 Dec 2025 10:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / UP Weather Today: हाय, हाय सर्दी…ठंड की मार से दहला यूपी! वाराणसी, लखनऊ समेत इन जिलों में अलर्ट

देवरिया

उत्तर प्रदेश

