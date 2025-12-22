पुलिस के सामने जब बेटे के पैरों पर गिरा पिता, थाने में घंटों चला हंगामा…नागवार लग गई थी पिता की यह बात

पिता और पुत्र के बीच ऐसा गंभीर प्रकरण देख पुलिस ने किशोर के पिता को कोतवाली बुलाया। पिता ने पुलिस को पूरी बात की जानकारी दी और बेटे को समझाने का प्रयास किया। लेकिन किशोर अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह लगातार पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहा और उनके साथ घर जाने से भी इंकार कर दिया। लगभग एक घंटे तक समझाने-बुझाने के बावजूद जब किशोर नहीं माना, तो पिता ने अंत में हाथ जोड़ कर माफी मांगी और अपने बेटे के पैरों पर गिर पड़ा। पिता को जब सजा मिल गई तब बेटे का गुस्सा शांत हुआ, थाने और मुहल्ले में इस मामले की काफी चर्चा है।