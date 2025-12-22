22 दिसंबर 2025,

सोमवार

देवरिया

पुलिस के सामने जब बेटे के पैरों पर गिरा पिता, थाने में घंटों चला हंगामा…नागवार लग गई थी पिता की यह बात

देवरिया में अजीबोगरीब मामला थाने पहुंचा, यहां एक बेटा अपने पिता की ही शिकायत लेकर थाने पहुंच गया, बात बस इतनी ही थी कि पिता ने उसे कुछ लोगों के सामने डांट दिया था।

देवरिया

image

anoop shukla

Dec 22, 2025

देवरिया

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, थाना कोतवाली

देवरिया के सदर कोतवाली में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पिता की डांट से नाराज एक किशोर अपने ही पिता के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंच गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि इकलौते बेटे को मनाने के लिए पिता को लगभग एक घंटे तक मान मनोव्वल करना पड़ा, इस पर भी जब मामला नहीं सुलझा तब बेटे के पैरों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ी।

दूसरों के सामने डांटने पर नाराज होकर बेटा पहुंचा थाने

यह पूरा मामला देवरिया के उमानगर मोहल्ले का है। यहां एक किशोर जो कक्षा 11 का छात्र है अपने माता-पिता का इकलौता बेटा है। उसके पिता बिजनेस करते हैं, शुक्रवार को किसी बात को लेकर पिता ने कुछ लोगों के सामने बेटे को डांट दिया। जिससे वह खुद को अपमानित महसूस करने लगा। इससे आहत होकर किशोर गुस्से में सीधे सदर कोतवाली पहुंचकर पुलिस शिकायत की। वहां उसने लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि उसके पिता ने उसके साथ मारपीट की है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

काफी समझाने के बाद भी नहीं माना बेटा, बेटे के पैरों पर गिरा पिता

पिता और पुत्र के बीच ऐसा गंभीर प्रकरण देख पुलिस ने किशोर के पिता को कोतवाली बुलाया। पिता ने पुलिस को पूरी बात की जानकारी दी और बेटे को समझाने का प्रयास किया। लेकिन किशोर अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह लगातार पिता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता रहा और उनके साथ घर जाने से भी इंकार कर दिया। लगभग एक घंटे तक समझाने-बुझाने के बावजूद जब किशोर नहीं माना, तो पिता ने अंत में हाथ जोड़ कर माफी मांगी और अपने बेटे के पैरों पर गिर पड़ा। पिता को जब सजा मिल गई तब बेटे का गुस्सा शांत हुआ, थाने और मुहल्ले में इस मामले की काफी चर्चा है।

