क्या शलभ मणि त्रिपाठी के घर होगी ब्राह्मण विधायकों की अगली बैठक? जानें कितनी है सच्चाई

UP Politics: यूपी की राजनीति में इस वक्त BJP ब्राह्मण विधायकों की बैठक चर्चा का विषय बनी हुई है। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन कुशीनगर के विधायक पंचानंद पाठक (पीएन पाठक) के लखनऊ आवास पर हुई बैठक ने राजनीतिक गलियारों में BJP की अंदरूनी कलह को लेकर चर्चा छेड़ दी। इस बैठक के बाद पूरे प्रदेश में 'ब्राह्मण बनाम राजपूत' की बहस ने तुल पकड़ लिया। वहीं सोशल मीडिया पर इस समय ब्राह्मण विधायकों की अगली बैठक को लेकर कई सारे पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे हैं। वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायकों को अगली बैठक देवरिया के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी के घर जनवरी के पहले सप्ताह मे होने वाली है। इन पोस्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि दूसरी बैठक में न सिर्फ BJP बल्कि सभी पार्टियों के ब्राह्मण सांसदों और विधायकों का जमावड़ा लगने वाला है।