यूपी में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, अनियंत्रित बस की ठोकर से बुलेट के परखच्चे उड़े

दुर्घटना के बाद तेज धमाके की आवाज सुनकर भारी भीड़ जुट गई, फौरन पुलिस को सूचना दी गई। दोनों गंभीर रूप से घायल युवकों को जिला अस्पताल देवरिया ले गए। अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने मृतकों की पहचान सदर कोतवाली क्षेत्र की भुजौली कॉलोनी निवासी हर्षित राव पुत्र सदाशिव राव और आर्यन सिंह पुत्र राजेश सिंह के रूप में हुई है। दोनों युवक बुलेट बाइक से गौरा खास की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि सामने से आ रही एक सरकारी बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक असंतुलित होकर फिसल गई और गड्ढे में गिर गई।