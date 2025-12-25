25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

देवरिया

यूपी में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, अनियंत्रित बस की ठोकर से बुलेट के परखच्चे उड़े

बुधवार की रात जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में भीषण सड़क दुर्घटना में दो दोस्तों की मौत हो गई, दोनो युवक बुलेट से घर लौट रहे थे कि रास्ते में अनियंत्रित बस ने बुलेट को ठोकर मार दिया।

देवरिया

image

anoop shukla

Dec 25, 2025

Up news, Deoria accident

फोटो सोर्स: पत्रिका, भीषण सड़क दुर्घटना

देवरिया में बुधवार की रात भीषण सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई है, दुर्घटना रात साढ़े दस बजे के लगभग रामपुर कारखाना क्षेत्र में भीमपुर चौराहा के पास उस समय हुई जब तेज रफ्तार बस ने बुलेट से जा रहे दो दोस्तों को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद बुलेट गहरे गड्ढे में जा गिरी।

अनियंत्रित बस की ठोकर से बुलेट सवार दो दोस्तों की मौत

दुर्घटना के बाद तेज धमाके की आवाज सुनकर भारी भीड़ जुट गई, फौरन पुलिस को सूचना दी गई। दोनों गंभीर रूप से घायल युवकों को जिला अस्पताल देवरिया ले गए। अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने मृतकों की पहचान सदर कोतवाली क्षेत्र की भुजौली कॉलोनी निवासी हर्षित राव पुत्र सदाशिव राव और आर्यन सिंह पुत्र राजेश सिंह के रूप में हुई है। दोनों युवक बुलेट बाइक से गौरा खास की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि सामने से आ रही एक सरकारी बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक असंतुलित होकर फिसल गई और गड्ढे में गिर गई।

परिजनों की चीत्कार से गमगीन हुआ जिला अस्पताल

सदर कोतवाली पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवकों की दुर्घटना में मौत की खबर मिलते ही परिजन बदहवास हो गए, जिला अस्पताल में उनकी चीत्कार से हर किसी के आंख में आंसू आ गए। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त बस और ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटा रही है।

खबर शेयर करें:

