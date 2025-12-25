यूपी में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, अनियंत्रित बस की ठोकर से बुलेट के परखच्चे उड़े

फोटो सोर्स: पत्रिका, भीषण सड़क दुर्घटना
देवरिया में बुधवार की रात भीषण सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई है, दुर्घटना रात साढ़े दस बजे के लगभग रामपुर कारखाना क्षेत्र में भीमपुर चौराहा के पास उस समय हुई जब तेज रफ्तार बस ने बुलेट से जा रहे दो दोस्तों को टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद बुलेट गहरे गड्ढे में जा गिरी।
दुर्घटना के बाद तेज धमाके की आवाज सुनकर भारी भीड़ जुट गई, फौरन पुलिस को सूचना दी गई। दोनों गंभीर रूप से घायल युवकों को जिला अस्पताल देवरिया ले गए। अस्पताल में चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने मृतकों की पहचान सदर कोतवाली क्षेत्र की भुजौली कॉलोनी निवासी हर्षित राव पुत्र सदाशिव राव और आर्यन सिंह पुत्र राजेश सिंह के रूप में हुई है। दोनों युवक बुलेट बाइक से गौरा खास की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि सामने से आ रही एक सरकारी बस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक असंतुलित होकर फिसल गई और गड्ढे में गिर गई।
सदर कोतवाली पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवकों की दुर्घटना में मौत की खबर मिलते ही परिजन बदहवास हो गए, जिला अस्पताल में उनकी चीत्कार से हर किसी के आंख में आंसू आ गए। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त बस और ड्राइवर के बारे में जानकारी जुटा रही है।
बड़ी खबरेंView All
देवरिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग