‘कौन हो तुम? हम किसान हैं साहब!’ 50 बार कह चुके नहीं हो रहा समाधान, BJP विधायक ने किसान को हड़काया

घटना के बाद विधायक चेतराम पासी ने सफाई दी। उन्होंने बताया, 'पुवायां मंडी में माफिया का बोलबाला होने की शिकायतें मिल रही थीं। इसलिए निरीक्षण के लिए गया था। एसडीएम और डिप्टी आरएमओ भी साथ थे। मेरे जाने के आधे घंटे बाद ही माफिया की ट्रॉलियां भाग गईं। यह किसान असल में माफिया द्वारा भेजा गया था, एक षड्यंत्र है। बाकी किसानों को तो मैं अच्छी तरह जानता हूं। यह केवल मुद्दा बनाने की कोशिश है।' विधायक ने जोर देकर कहा कि वे किसानों के हितों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं।