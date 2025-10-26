यूपी में भोले बाबा के मंदिर में अराजक तत्वों ने की तोड़फोड़, मूर्ति को किया खंडित

कानपुर में शिवमंदिर में तोड़फोड़, PC- X
Kanpur Shiva Temple Vandalised : उत्तर प्रदेश के कानपुर में भोले बाबा के मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। जैसे ही ग्रामीणों को इस मामले की जानकारी हुई पूरे गांव में रोष व्याप्त हो गया। लोगों ने अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
घटना कानपुर के चौबेपुर के गौरी लख्खा गांव की है। यह मंदिर लगभग 100 साल पुराना है। अराजक तत्वों ने मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की और इसके अलावा मंदिर में रखी भोले बाबा और नंदी महाराज की मूर्ति को खंडित कर दिया। घटना की जानकारी तब हुई जब मंदिर में एक व्यक्ति सुबह-सुबह पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचा। मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया।
मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मंदिर के अंदर पूरी वीडियो रिकार्डिंग करवाई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लोगों ने पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने और सख्त कार्रवाई की मांग की है।
इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए ब्लॉक प्रमुख विनोद शुक्ला ने बताया कि हाल ही में मंदिर के सामने रहने वाले मनु के परिवार ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके साथ ही मंदिर तक जाने वाली सड़क का भी निर्माण करवाया गया था। उनका कहना है कि मंदिर का विकास कुछ लोगों को खटक रहा था इस वजह से यह उन्हीं की साजिश हो सकती है। मनु ने बताया कि छोटी बहन ने 3 महीने पहले मंदिर में काफी रुपए लगाकर काम कराया था, जो कि शायद कुछ शरारती तत्व के लोगों को पसंद नहीं आया है।
चौबेपुर थाना अध्यक्ष ने ग्रामीणों को भरोसा दिया गया है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में गांव में शांति बहाल के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
