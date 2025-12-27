कुत्तों को मिलेगी उम्रकैद की सजा! प्रशासन ने लागू की जीरो टॉलरेंस नीति, काटते ही जाएंगे जेल

शहरवासी इस फैसले से काफी राहत महसूस कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि अब पार्कों और गलियों में बेखौफ घूमना सुरक्षित होगा। हालांकि, पशु प्रेमी संगठनों ने चिंता जताई है कि कैद कुत्तों की ठीक से देखभाल होनी चाहिए। उनका कहना है कि समस्या की जड़ आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या है, जिसे नसबंदी से रोका जा सकता है। कानपुर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई कुत्ता हमलावर है तो तुरंत शिकायत करें। साथ ही, पालतू कुत्तों के मालिकों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।