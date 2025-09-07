अब राशिद की खैर नहीं! 2 बच्चों के बाप ने 8 महीनों तक लगातार 11 साल की बच्ची से की दरिंदगी; वीडियो भी बनाया

डॉक्टर्स ने कहा कि लड़की को उसकी उम्र के कारण प्रसव के दौरान भारी रक्तस्राव हुआ था। फिलहाल मासूम की हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने 31 साल के दरिंदे आरोपी राशिद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, राशिद 8 महीनों तक लड़की के साथ बार-बार बलात्कार कर उसे ब्लैकमेल करता रहा। राशिद शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं।