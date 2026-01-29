यूजीसी नियमों को लेकर बरेली में उबाल, कलेक्ट्रेट पर संगठनों का प्रदर्शन और नारेबाजी, सौंपे गए ज्ञापन

भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों का समर्थन किया। संगठन ने कहा कि यह नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता, सामाजिक न्याय और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में जरूरी कदम है। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्षों से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाओं और दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ भेदभाव की शिकायतें सामने आती रही हैं। नए नियमों से ऐसे मामलों पर रोक लगेगी। संगठन ने मांग की कि यह व्यवस्था देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू की जाए और लंबित पदों को भरा जाए।