पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग का शव, जेब से मिला मुख्यमंत्री योगी के लिए पत्र, जानें क्यों लिखा ये संदेश

पुलिस ने मौके पर उनकी जेब से मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र बरामद किया। इसमें उन्होंने लिखा था कि उनका बिजली का बिल माफ किया जाए और बच्चों को निजी कर्ज के कारण परेशान न किया जाए। सुसाइड नोट में किसी भी प्रकार का कारण नहीं लिखा गया था। छोटे पुत्र अच्युत विक्रम सिंह ने बताया कि उनके पिता पिछले दो-तीन माह से परेशान थे, लेकिन कारण नहीं बताते थे। उनके पास दो एकड़ जमीन थी और घर पर ही रहते हुए एक भैंस की देखभाल करते थे। बिजली का बिल 32 हजार रुपये था, लेकिन योजना का लाभ लेने में कुछ कारणवश उन्हें मुश्किल आई थी।