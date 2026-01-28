पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग का शव, जेब से मिला मुख्यमंत्री योगी के लिए पत्र, जानें क्यों लिखा ये संदेश

मृतक का फाइल फोटो
शाहजहांपुर। पुवायां थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक बुजुर्ग का शव उनके मकान के सामने पाकड़ के पेड़ से लटका मिला। घटना देखकर गांव में सनसनी फैल गई। परिजन और पड़ोसी मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
थाना क्षेत्र के गांव नाहिल निवासी 65 वर्षीय कामेंद्र विक्रम सिंह की पत्नी कामिनी देवी ने बताया कि बुधवार सुबह पति का व्यवहार सामान्य था। उन्होंने पहले पशुओं को चारा दिया, दूध दुहा और घर में रखा। इसके बाद चाय पीकर थोड़ी देर बाहर चले गए। कुछ ही देर बाद आसपास के लोगों ने उन्हें पेड़ से लटका देखा।
पुलिस ने मौके पर उनकी जेब से मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र बरामद किया। इसमें उन्होंने लिखा था कि उनका बिजली का बिल माफ किया जाए और बच्चों को निजी कर्ज के कारण परेशान न किया जाए। सुसाइड नोट में किसी भी प्रकार का कारण नहीं लिखा गया था। छोटे पुत्र अच्युत विक्रम सिंह ने बताया कि उनके पिता पिछले दो-तीन माह से परेशान थे, लेकिन कारण नहीं बताते थे। उनके पास दो एकड़ जमीन थी और घर पर ही रहते हुए एक भैंस की देखभाल करते थे। बिजली का बिल 32 हजार रुपये था, लेकिन योजना का लाभ लेने में कुछ कारणवश उन्हें मुश्किल आई थी।
एसडीएम चित्रा निर्वाल और सीओ प्रवीण मलिक भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि किसी पर कोई आरोप नहीं है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच जारी है। परिवार के अनुसार कामेंद्र विक्रम सिंह पर 50 हजार रुपये का निजी कर्ज भी था। बिजली का बढ़ा हुआ बिल और कर्ज ने उन्हें काफी मानसिक दबाव में रखा। परिजन ने कहा कि उनके पिता हमेशा बच्चों की चिंता करते थे और किसी को परेशानी नहीं देना चाहते थे।
