बरेली डीएम के पिता का निधन, एसआरएमएस में जिंदगी की आखिरी लड़ाई हार गए पूर्व पीसीएस अधिकारी दिनेश बहादुर

हालत स्थिर होने के बाद कुछ दिन पहले उन्हें एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। दो दिन पहले उनकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। तमाम प्रयासों के बावजूद गुरुवार दोपहर उनका निधन हो गया। मूल रूप से जौनपुर निवासी दिनेश बहादुर सिंह 1970 बैच के पीसीएस अधिकारी थे। उन्होंने प्रदेश के कई जिलों में अपनी प्रशासनिक सेवाएं दीं। सेवानिवृत्ति के बाद वे परिवार के साथ प्रयागराज में बस गए थे। वर्तमान में वे अपने पुत्र डीएम अविनाश सिंह के साथ बरेली में रह रहे थे।