बरेली डीएम के पिता का निधन, एसआरएमएस में जिंदगी की आखिरी लड़ाई हार गए पूर्व पीसीएस अधिकारी दिनेश बहादुर

बरेली। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के पिता, पूर्व पीसीएस अधिकारी दिनेश बहादुर सिंह का गुरुवार दोपहर निधन हो गया। उन्होंने एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। वे करीब डेढ़ महीने से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और लगातार इलाज चल रहा था।
परिजनों के अनुसार सात दिसंबर को अचानक अस्थमा का अटैक पड़ने से उनकी हालत गंभीर हो गई थी। इसके बाद उन्हें डोहरा रोड स्थित वेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा। कुछ समय बाद तबीयत में सुधार हुआ और उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया।
हालत स्थिर होने के बाद कुछ दिन पहले उन्हें एसआरएमएस मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। दो दिन पहले उनकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। तमाम प्रयासों के बावजूद गुरुवार दोपहर उनका निधन हो गया। मूल रूप से जौनपुर निवासी दिनेश बहादुर सिंह 1970 बैच के पीसीएस अधिकारी थे। उन्होंने प्रदेश के कई जिलों में अपनी प्रशासनिक सेवाएं दीं। सेवानिवृत्ति के बाद वे परिवार के साथ प्रयागराज में बस गए थे। वर्तमान में वे अपने पुत्र डीएम अविनाश सिंह के साथ बरेली में रह रहे थे।
निधन की सूचना मिलते ही प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई। अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम सहित पुलिस और प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी डीएम आवास पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। डीएम आवास पर शोक और संवेदना का माहौल बना रहा। वहीं दिनेश बहादुर सिंह को एक सादगीपूर्ण और अनुशासित अधिकारी के रूप में जाना जाता था। शिक्षा, नैतिकता और पारिवारिक मूल्यों को उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी। उनके व्यक्तित्व की झलक उनके पुत्र डीएम अविनाश सिंह की कार्यशैली में भी साफ दिखाई देती है।
गुरुवार को डीएम आवास पर दिवंगत के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने पहुंचकर गहरी संवेदना व्यक्त की। परिवार की ओर से बताया गया है कि अंतिम संस्कार पारिवारिक परंपराओं के अनुसार सादगी के साथ किया जाएगा, जिसमें केवल परिजन और करीबी लोग शामिल होंगे। जिलेभर से लोग दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को संबल देने की प्रार्थना कर रहे हैं।
