29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

दाऊद और असलहों के साथ फोटो डालने वाले इब्राहिम समेत कई पर जानलेवा हमले की एफआईआर, गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस

मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब मुख्य आरोपी अमान इब्राहिम के सोशल मीडिया अकाउंट से अवैध हथियारों के साथ और कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम की तस्वीरों के साथ फोटो वायरल होने लगीं। इन तस्वीरों ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और हमलावरों के बढ़ते हौसलों को उजागर किया है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 28, 2026

बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र में कुछ दबंग युवकों ने सरेआम एक युवक को उसकी कार से खींचकर बेरहमी से पीटा। लाठी-डंडों और घूंसे-लातों से की गई इस जानलेवा पिटाई में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब पीड़ित ने बारादरी थाने में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब मुख्य आरोपी अमान इब्राहिम के सोशल मीडिया अकाउंट से अवैध हथियारों के साथ और कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम की तस्वीरों के साथ फोटो वायरल होने लगीं। इन तस्वीरों ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और हमलावरों के बढ़ते हौसलों को उजागर किया है।

घटना का खौफनाक मंजर

घायल युवक की पहचान किला के मोहल्ला जसौली निवासी सलमान पुत्र मुश्ताक हुसैन के रूप में हुई है। पीड़ित के अनुसार, 26 जनवरी की रात करीब 10 बजे वह पीलीभीत बाईपास रोड स्थित स्पर्श बैंक्वेट हॉल के सामने अपनी गाड़ी खड़ी किए हुए था। तभी दो कारों में सवार करीब 5 से 10 युवक मौके पर पहुंचे और बिना किसी वजह उसे जबरन गाड़ी से उतार लिया। आरोप है कि मुख्य आरोपी अमान इब्राहिम, वसीम गद्दी, अनम गद्दी, सुभान उर्फ चूरन सहित अन्य अज्ञात लोगों ने सड़क पर ही सलमान को घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हमले की क्रूरता इतनी ज्यादा थी कि सलमान लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ा।

जान से मारने की धमकी देकर फरार

शोर मचाने पर हमलावर मौके से फरार हो गए, लेकिन जाते-जाते जान से मारने की धमकी दे गए। पीड़ित का कहना है कि उसे लगातार डराया-धमकाया जा रहा है और उसकी जान को खतरा बना हुआ है। पीड़ित की तहरीर पर बारादरी थाना पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश देने का दावा कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी अब भी खुलेआम घूमते नजर आ रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

29 Jan 2026 11:37 am

Published on:

28 Jan 2026 08:12 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / दाऊद और असलहों के साथ फोटो डालने वाले इब्राहिम समेत कई पर जानलेवा हमले की एफआईआर, गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UGC New Rule 2026 Row: अलंकार अग्निहोत्री को सही समय का था इंतजार? सत्ता के खिलाफ 6 महीनों से पक रही थी बगावत की ‘खिचड़ी’!

pcs officer alankar agnihotri ugc controversy was rebellion against government planned for 6 months
बरेली

पेड़ से लटका मिला बुजुर्ग का शव, जेब से मिला मुख्यमंत्री योगी के लिए पत्र, जानें क्यों लिखा ये संदेश

बरेली

पांच साल से करते थे मोहब्बत, धर्म की दीवार तोड़ी, शिव मंदिर में किया विवाह, अंजुम बनीं मोनू की जीवनसंगिनी

बरेली

यूजीसी नियमों पर भड़का सवर्ण समाज, पीलीभीत में सड़कों पर उतरे लोग, मुंडन कराकर किया प्रदर्शन

बरेली

बरेली से निकले निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार, काफिले के आगे लेटे समर्थक, पुलिस से धक्का-मुक्की, नोंकझोंक और हंगामा

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.