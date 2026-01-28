दाऊद और असलहों के साथ फोटो डालने वाले इब्राहिम समेत कई पर जानलेवा हमले की एफआईआर, गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही पुलिस

घायल युवक की पहचान किला के मोहल्ला जसौली निवासी सलमान पुत्र मुश्ताक हुसैन के रूप में हुई है। पीड़ित के अनुसार, 26 जनवरी की रात करीब 10 बजे वह पीलीभीत बाईपास रोड स्थित स्पर्श बैंक्वेट हॉल के सामने अपनी गाड़ी खड़ी किए हुए था। तभी दो कारों में सवार करीब 5 से 10 युवक मौके पर पहुंचे और बिना किसी वजह उसे जबरन गाड़ी से उतार लिया। आरोप है कि मुख्य आरोपी अमान इब्राहिम, वसीम गद्दी, अनम गद्दी, सुभान उर्फ चूरन सहित अन्य अज्ञात लोगों ने सड़क पर ही सलमान को घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हमले की क्रूरता इतनी ज्यादा थी कि सलमान लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़ा।