27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Weather update: आज रहेगा कोल्ड डे, पछुआ हवाओं से बढ़ी सर्दी, येलो अलर्ट जारी

मौसम की मार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही। जैसे जैसे दिसंबर बीत रहा लोग ठंड की वजह से घरों में दुबकने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने मऊ समेत पूरे पूर्वांचल में येलो अलर्ट जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 27, 2025

Mau weather

Mau ka mausam, Pc: Patrika

Cold Weather Alert: मौसम की मार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही। जैसे जैसे दिसंबर बीत रहा लोग ठंड की वजह से घरों में दुबकने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने मऊ समेत पूरे पूर्वांचल में येलो अलर्ट जारी किया है। मऊ में आज जहा पूरे दिन बादल छाए रहेंगे वहीं चल रही पछुआ सर्द हवा लोगों को सिहरने पर मजबूर करेगी। पूरे दिन आसमान में धुंध छाई रहेगी।

9 डिग्री रहेगा तापमान


बात करें आज के न्यूनतम तापमान की तो आज न्यूनतम तापमान जहां 9 डिग्री रहेगा वहीं अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा की गुणवत्ता आज बेहद खराब रहेगी। एक्यूआई आज 302 रहेगा जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।
ठंड का ये कहर अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने इसकी संभावना जताई है। बताते चलें कि बीते 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान मेरठ में 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं कई जिलों में विजिबिलिटी जीरो भी रही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 02:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Weather update: आज रहेगा कोल्ड डे, पछुआ हवाओं से बढ़ी सर्दी, येलो अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau breaking: प्रसूता की मौत के बाद फातिमा अस्पताल में जम कर हंगामा, शव बाहर रख कर परिजनों ने इमरजेंसी को किया ठप

मऊ

Mau News: ट्रक के धक्के से अध्यापिका के पति की मौत, मचा कोहराम

Mau news
मऊ

Mau News: मिलावटी शराब बेचने लर आबकारी विभाग का एक्शन, लाइसेंस निरस्त, दो गिरफ्तार

मऊ

घोसी उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार सुजीत सिंह कौन हैं? क्यों उन्हें ही बनाया गया प्रत्याशी; कितनी पढ़ाई की है?

ghosi by election all details about samajwadi party candidate sujit singh including his education
मऊ

Weather update: कोहरे की धुंध से जन जीवन अस्त व्यस्त, एक्यूआई पहुंचा 322

Mau weather
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.