Mau breaking: प्रसूता की मौत के बाद फातिमा अस्पताल में जम कर हंगामा, शव बाहर रख कर परिजनों ने इमरजेंसी को किया ठप



सूचना मिलते ही सीओ सिटी कृष राजपूत, शहर कोतवाल अनिल सिंह, थाना प्रभारी सरायलखंसी संजय सिंह और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी जवानों को भी भीड़ नियंत्रण के लिए तैनात किया गया।

सीओ सिटी कृष राजपूत ने परिजनों को मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित चिकित्सक पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्वजन का आक्रोश शांत हुआ। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।