कड़ाके की ठंड के चलते मऊ में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 9 व 10 जनवरी को बंद



Mau Cold Weather: मऊ जिले में इस समय कड़ाके की ठंड, शीतलहर, घना कोहरा और गलन का प्रकोप जारी है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में दो दिनों का अवकाश घोषित किया गया है।