कड़ाके की ठंड के चलते मऊ में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 9 व 10 जनवरी को बंद

Mau ka mausam, Pc: Patrika
Mau Cold Weather: मऊ जिले में इस समय कड़ाके की ठंड, शीतलहर, घना कोहरा और गलन का प्रकोप जारी है। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों में दो दिनों का अवकाश घोषित किया गया है।
बेसिक शिक्षा विभाग मऊ द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद में संचालित समस्त परिषदीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त एवं राज्य की अन्य सभी बोर्डों के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक दिनांक 9 जनवरी से 10 जनवरी तक अवकाश रहेगा।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार उपाध्याय ने संबंधित विद्यालयों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं मौसम की बात करें तो गुरुवार को मऊ जिले का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड के साथ-साथ सर्द हवाएं चलने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग