8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मऊ

Mau Breaking : सोनीधापा इंटर कॉलेज में छात्राओं ने जड़ा ताला, शिक्षिका और एक अध्यापक पर लगाया अभद्रता का आरोप

इंटर कॉलेज में गुरुवार को तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जब छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्राओं ने विद्यालय की शिक्षिका ऋचा अनिषेध त्रिपाठीऔर संविदा शिक्षक राजेश सिंह पर अभद्रता तथा अनुचित व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 08, 2026

Mau

Mau news, Pc: Patrika

Mau News: मऊ जनपद के सोनीधापा इंटर कॉलेज में गुरुवार को तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जब छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्राओं ने विद्यालय की शिक्षिका ऋचा अनिषेध त्रिपाठीऔर संविदा शिक्षक राजेश सिंह पर अभद्रता तथा अनुचित व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद परिसर और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

शिक्षिका पर लगे गम्भीर आरोप


छात्राओं का आरोप है कि शिक्षिका ऋचा अनिषेध त्रिपाठी द्वारा कक्षा के दौरान अपमानजनक शब्दों और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। कुछ छात्राओं ने बताया कि अनुशासन के नाम पर बार-बार ऐसी टिप्पणियाँ की गईं, जो उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाती हैं। वहीं, संविदा शिक्षक राजेश सिंह पर भी छात्राओं से असम्मानजनक ढंग से बात करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। छात्राओं का कहना है कि इस तरह के व्यवहार से वे असहज, अपमानित और असुरक्षित महसूस कर रही थीं, जिसके कारण उन्होंने सामूहिक रूप से ताला बंदी जैसा कड़ा कदम उठाया।

एक छात्रा हुए बेहोश


इसी बीच धरने के बीच एक छात्र बेहोश हो गई। पुलिस ने एंबुलेंस बुला कर तत्काल उसे अस्पताल भिजवाया।
छात्राओं ने अध्यापिका ऋचा त्रिपाठी अनिषेध पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वो हमें मां बहन की गलियां देती हैं।

इसके साथ ही संविदा शिक्षक राजेश सिंह पर आरोप लगाया कि वो लैब में बुलाकर अश्लील हरकतें करते हैं।
छात्राएं लगातार जिलाधिकारी को बुलाने का दबाव बना रहीं हैं। छात्र लगातार लगातार "जिलाधिकारी होश में आओ" और "हम भारत की नारी हैं फूल नहीं चिंगारी हैं।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 01:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Breaking : सोनीधापा इंटर कॉलेज में छात्राओं ने जड़ा ताला, शिक्षिका और एक अध्यापक पर लगाया अभद्रता का आरोप

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Weather update: 5 दिनों तक मौसम में नहीं होगा कोई परिवर्तन, पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Mau
मऊ

Mau News: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंचे मऊ, हुआ भव्य स्वागत

मऊ

शॉर्ट सर्किट से बस इंजन में लगी आग, 22 यात्री बाल-बाल बचे

मऊ

Mau News: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आगमन से पूर्व बीजेपी को बड़ा झटका, पार्टी के बड़े नेता ने थामा सपा का दामन

मऊ

Mau Crime: विवाद में नमकीन व्यापारी को मारा चाकू,स्थिति गंभीर, 3 घंटे तक पेट में फंसा रहा चाकू

Mau
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.