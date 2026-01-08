Mau Breaking : सोनीधापा इंटर कॉलेज में छात्राओं ने जड़ा ताला, शिक्षिका और एक अध्यापक पर लगाया अभद्रता का आरोप

Mau news, Pc: Patrika
Mau News: मऊ जनपद के सोनीधापा इंटर कॉलेज में गुरुवार को तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई, जब छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्राओं ने विद्यालय की शिक्षिका ऋचा अनिषेध त्रिपाठीऔर संविदा शिक्षक राजेश सिंह पर अभद्रता तथा अनुचित व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद परिसर और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
छात्राओं का आरोप है कि शिक्षिका ऋचा अनिषेध त्रिपाठी द्वारा कक्षा के दौरान अपमानजनक शब्दों और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। कुछ छात्राओं ने बताया कि अनुशासन के नाम पर बार-बार ऐसी टिप्पणियाँ की गईं, जो उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाती हैं। वहीं, संविदा शिक्षक राजेश सिंह पर भी छात्राओं से असम्मानजनक ढंग से बात करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। छात्राओं का कहना है कि इस तरह के व्यवहार से वे असहज, अपमानित और असुरक्षित महसूस कर रही थीं, जिसके कारण उन्होंने सामूहिक रूप से ताला बंदी जैसा कड़ा कदम उठाया।
इसी बीच धरने के बीच एक छात्र बेहोश हो गई। पुलिस ने एंबुलेंस बुला कर तत्काल उसे अस्पताल भिजवाया।
छात्राओं ने अध्यापिका ऋचा त्रिपाठी अनिषेध पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि वो हमें मां बहन की गलियां देती हैं।
इसके साथ ही संविदा शिक्षक राजेश सिंह पर आरोप लगाया कि वो लैब में बुलाकर अश्लील हरकतें करते हैं।
छात्राएं लगातार जिलाधिकारी को बुलाने का दबाव बना रहीं हैं। छात्र लगातार लगातार "जिलाधिकारी होश में आओ" और "हम भारत की नारी हैं फूल नहीं चिंगारी हैं।"
