Mau Breaking : सोनीधापा इंटर कॉलेज में छात्राओं ने जड़ा ताला, शिक्षिका और एक अध्यापक पर लगाया अभद्रता का आरोप



छात्राओं का आरोप है कि शिक्षिका ऋचा अनिषेध त्रिपाठी द्वारा कक्षा के दौरान अपमानजनक शब्दों और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। कुछ छात्राओं ने बताया कि अनुशासन के नाम पर बार-बार ऐसी टिप्पणियाँ की गईं, जो उनकी गरिमा को ठेस पहुँचाती हैं। वहीं, संविदा शिक्षक राजेश सिंह पर भी छात्राओं से असम्मानजनक ढंग से बात करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। छात्राओं का कहना है कि इस तरह के व्यवहार से वे असहज, अपमानित और असुरक्षित महसूस कर रही थीं, जिसके कारण उन्होंने सामूहिक रूप से ताला बंदी जैसा कड़ा कदम उठाया।