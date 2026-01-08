Weather update: 5 दिनों तक मौसम में नहीं होगा कोई परिवर्तन, पड़ेगी कड़ाके की ठंड



आंचलिक मौसम केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, 8 जनवरी को भी मऊ जिले में सुबह-सवेरे घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। यह स्थिति अगले दो दिनों तक बनी रह सकती है। कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम हो जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव सड़क, रेल और अन्य यातायात सेवाओं पर पड़ रहा है। सुबह के समय वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं और ट्रेनों की रफ्तार भी प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर समय-सारणी में देरी की शिकायतें मिल रही हैं। कोहरे और ‘कोल्ड डे’ की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।