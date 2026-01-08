Weather update: 5 दिनों तक मौसम में नहीं होगा कोई परिवर्तन, पड़ेगी कड़ाके की ठंड

Weather news, Pc Abhishek
UP Cold Weather: हिमालयी क्षेत्रों में जारी बर्फबारी का असर मऊ जिले में साफ दिखाई दे रहा है। पहाड़ों पर हो रही भारी हिमपात की वजह से मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं का दबदबा बढ़ गया है, जिससे मऊ समेत पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। जिले में सुबह और रात के समय तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि, मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले 24 घंटों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन उसके बाद पारे में हल्की और क्रमिक वृद्धि देखी जा सकती है।
आंचलिक मौसम केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, 8 जनवरी को भी मऊ जिले में सुबह-सवेरे घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। यह स्थिति अगले दो दिनों तक बनी रह सकती है। कोहरे की वजह से दृश्यता काफी कम हो जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव सड़क, रेल और अन्य यातायात सेवाओं पर पड़ रहा है। सुबह के समय वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं और ट्रेनों की रफ्तार भी प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर समय-सारणी में देरी की शिकायतें मिल रही हैं। कोहरे और ‘कोल्ड डे’ की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
मौसम विभाग का कहना है कि अगले पांच दिनों तक जिले में मौसम की मौजूदा स्थिति में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। दिन में हल्की धूप निकलने के बावजूद शाम ढलते ही सर्दी फिर से असरदार हो जा रही है। रात में गलन और ठिठुरन बढ़ जा रही है, जिससे सबसे अधिक परेशानी बुजुर्गों और बच्चों को हो रही है। ठंड के चलते ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अलाव का सहारा बढ़ गया है और गर्म कपड़ों की मांग तेज हो गई है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बदलते मौसम में सावधानी बरतने, गर्म पेय का सेवन बढ़ाने और अत्यधिक ठंड के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। प्रशासन भी ठंड राहत प्रबंधन के तहत सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करा रहा है। कुल मिलाकर मऊ में ठंड और कोहरे का प्रभाव फिलहाल जारी रहेगा, और तापमान में संभावित हल्की बढ़ोतरी के बाद ही मौसम में मामूली राहत की उम्मीद की जा सकती है।
