Mau News: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंचे मऊ, हुआ भव्य स्वागत

BJP News: भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का बुधवार को मऊ जनपद में प्रथम आगमन हुआ। उनके आगमन को लेकर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। गोरखपुर मार्ग से मऊ पहुंचते ही जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। ढोल-नगाड़ों और भगवा झंडों से सजी सड़कों पर माहौल पूरी तरह से उत्सवमय नजर आया।
पंकज चौधरी के स्वागत की तैयारियां कई दिनों से चल रही थीं। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रमुख चौराहों पर स्वागत द्वार लगाए थे। मऊ पहुंचने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं से मुलाकात की और संगठनात्मक बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आगामी राजनीतिक चुनौतियों और संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया।
अपने संबोधन में पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में विकास, कानून-व्यवस्था और सुशासन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय रहकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की ताकत उसका कार्यकर्ता है और सभी को एकजुट होकर संगठन को मजबूत करना होगा।
उन्होंने मऊ जनपद की सामाजिक-राजनीतिक भूमिका की भी सराहना की और कहा कि पूर्वांचल भाजपा के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। कार्यक्रम के दौरान जिले के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे।
पंकज चौधरी के मऊ आगमन को भाजपा संगठन के लिए अहम माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष के दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आगामी चुनावों की तैयारी को गति मिलेगी।
मऊ
उत्तर प्रदेश
