7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मऊ

Mau News: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंचे मऊ, हुआ भव्य स्वागत

भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का बुधवार को मऊ जनपद में प्रथम आगमन हुआ। उनके आगमन को लेकर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। गोरखपुर मार्ग से मऊ पहुंचते ही जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 07, 2026

BJP News: भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का बुधवार को मऊ जनपद में प्रथम आगमन हुआ। उनके आगमन को लेकर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। गोरखपुर मार्ग से मऊ पहुंचते ही जगह-जगह कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं और नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। ढोल-नगाड़ों और भगवा झंडों से सजी सड़कों पर माहौल पूरी तरह से उत्सवमय नजर आया।


पंकज चौधरी के स्वागत की तैयारियां कई दिनों से चल रही थीं। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रमुख चौराहों पर स्वागत द्वार लगाए थे। मऊ पहुंचने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं से मुलाकात की और संगठनात्मक बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने आगामी राजनीतिक चुनौतियों और संगठन को और मजबूत करने पर जोर दिया।

सरकार की कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कही बात


अपने संबोधन में पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में विकास, कानून-व्यवस्था और सुशासन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय रहकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की ताकत उसका कार्यकर्ता है और सभी को एकजुट होकर संगठन को मजबूत करना होगा।
उन्होंने मऊ जनपद की सामाजिक-राजनीतिक भूमिका की भी सराहना की और कहा कि पूर्वांचल भाजपा के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। कार्यक्रम के दौरान जिले के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे।
पंकज चौधरी के मऊ आगमन को भाजपा संगठन के लिए अहम माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष के दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आगामी चुनावों की तैयारी को गति मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 08:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंचे मऊ, हुआ भव्य स्वागत

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

शॉर्ट सर्किट से बस इंजन में लगी आग, 22 यात्री बाल-बाल बचे

मऊ

Mau News: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आगमन से पूर्व बीजेपी को बड़ा झटका, पार्टी के बड़े नेता ने थामा सपा का दामन

मऊ

Mau Crime: विवाद में नमकीन व्यापारी को मारा चाकू,स्थिति गंभीर, 3 घंटे तक पेट में फंसा रहा चाकू

Mau
मऊ

Mau breaking: पोस्टर लगाने को लेकर हुई गालियों के बीच बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत

Mau police
मऊ

Mau News: भीषण हादसे में तीन घायल, अनियंत्रित हो कर खाई में पलटी कार

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.