Mau News: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंचे मऊ, हुआ भव्य स्वागत



अपने संबोधन में पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में विकास, कानून-व्यवस्था और सुशासन के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक सक्रिय रहकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की ताकत उसका कार्यकर्ता है और सभी को एकजुट होकर संगठन को मजबूत करना होगा।

उन्होंने मऊ जनपद की सामाजिक-राजनीतिक भूमिका की भी सराहना की और कहा कि पूर्वांचल भाजपा के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। कार्यक्रम के दौरान जिले के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे।

पंकज चौधरी के मऊ आगमन को भाजपा संगठन के लिए अहम माना जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष के दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और आगामी चुनावों की तैयारी को गति मिलेगी।