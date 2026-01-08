Mau News: काशी एक्सप्रेस में बम की झूठी सूचना देने वाले युवक पर केस दर्ज



जीआरपी पुलिस ने बताया कि कॉल करने वाले युवक की पहचान अंकित कुमार के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ कानून का गलत इस्तेमाल, सरकारी कार्य में रुकावट और लापरवाही से जीवन को खतरे में डालने जैसी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब कॉल की तकनीकी जांच, फोन नंबर की पुष्टि और आरोपित की गिरफ्तारी की दिशा में काम कर रही है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस तरह की झूठी सूचनाएँ रेलवे संचालन को बाधित करती हैं, सुरक्षा संसाधनों का दुरुपयोग बढ़ाती हैं और आम लोगों में भय पैदा करती हैं। जीआरपी ने लोगों से अपील की है कि किसी भी आपात सूचना का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें और अफवाह फैलाने से बचें।