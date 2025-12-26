Mau News: ट्रक के धक्के से अध्यापिका के पति की मौत, मचा कोहराम

जानकारी के अनुसार, गुरुवार शाम सुधाकर अपनी स्कूटी से नदवासराय (घोसी थाना क्षेत्र) स्थित अपने एक मित्र से मिलने गए थे। देर रात घर लौटते समय तडियांव के पास तेज़ रफ्तार अज्ञात ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया। घटना की सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची कोपागंज पुलिस ने गंभीर रूप से घायल सुधाकर को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।