26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: मिलावटी शराब बेचने लर आबकारी विभाग का एक्शन, लाइसेंस निरस्त, दो गिरफ्तार

मुहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र में अधिकारियों ने शराब के दुकान पर छापेमारी किया जहां पर उनको मिलावटी शराब मिला। इसके बाद आबकारी अधिकारी ने कम्पोजिट शाप भुजई मोड़ का लाइसेंस निरस्त करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया।

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 26, 2025

Mau News: मऊ जनपद में मिलावटी शराब बेचने पर आबकारी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। मुहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र में अधिकारियों ने शराब के दुकान पर छापेमारी किया जहां पर उनको मिलावटी शराब मिला। इसके बाद आबकारी अधिकारी ने कम्पोजिट शाप भुजई मोड़ का लाइसेंस निरस्त करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया।

जिला आबकारी अधिकारी मोहम्मद असलम ने बताया कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी तथा अवैध स्प्रिट/ अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाए जाने हेतु 24 दिसंबर से चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3 मोहम्मदाबाद गोहना मऊ द्वारा अपने क्षेत्र में स्थित आबकारी दुकानों का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान 25 दिसंबर को 7:15 बजे कंपोजिट शॉप भुजई मोड़ की चेकिंग की गई।

शराब में पानी मिलावट मिली

चेकिंग के समय दुकान के अंदर 27 अद्धा व 4 पौवा आईकॉनिक ब्रांड के ऐसे पाए गए, जिनमें पानी मिलाया गया था।विभाग द्वारा प्रदत्त अल्कोहलो मीटर से मौके पर ही विक्रेताओं तथा अनुज्ञापी द्वारा भेजे गए व्यक्ति के सामने शराब की तीव्रता का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान मदिरा में मानक से कम तीव्रता पाई गई। दुकान के मालिक मुन्ना यादव पुत्र सुक्खू यादव निवासी ग्राम पोस्ट चक भोपत पुर उर्फ सुतरही थाना मोहम्मदाबाद गोहाना जिला मऊ है। निरीक्षण के समय दुकान में अधिकृत विक्रेता प्रदीप कुमार जायसवाल पुत्र उमाशंकर जायसवाल निवासी सैदपुर थाना व तहसील मोहम्मदाबाद गोहाना, देवशरण प्रसाद पुत्र श्री मुंशी राम निवासी मालव, पोस्ट करहा थाना व तहसील मोहम्मदाबाद गोहाना उपस्थित रहे। इन दोनों अधिकृत विक्रेताओं को गिरफ्तार कर मिलावटी शराब तथा अन्य वैध शराब के साथ थाना मोहम्मदाबाद गोहना लाया गया। दुकान के अंदर उपस्थित दोनों शॉप विक्रेताओं प्रदीप कुमार जायसवाल एवं देवशरण प्रसाद के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 एवं 72 तथा बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना मोहम्मदाबाद गोहाना में एफ आई आर दर्ज कराया गया।

दुकान से गिरफ्तार दोनों विक्रेताओं तथा अप मिश्रित माल का एक सैंपल छोड़कर दुकान के अंदर उपलब्ध समस्त अन्य वैध माल को बोरियों में सील करते हुए थाने में जमा करा दिया गया। इसके अलावा कंपोजिट शॉप भुजई मोड़ के लाइसेंस के निलंबन/ निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 04:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: मिलावटी शराब बेचने लर आबकारी विभाग का एक्शन, लाइसेंस निरस्त, दो गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

घोसी उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार सुजीत सिंह कौन हैं? क्यों उन्हें ही बनाया गया प्रत्याशी; कितनी पढ़ाई की है?

ghosi by election all details about samajwadi party candidate sujit singh including his education
मऊ

Weather update: कोहरे की धुंध से जन जीवन अस्त व्यस्त, एक्यूआई पहुंचा 322

Mau weather
मऊ

Mau News: शीतला मंदिर में चोरी के बाद बनी पुलिस चौकी, मुहल्ले वासियों ने एमपी को बोला शुक्रिया

मऊ

Mau Police: बिहार का मोटरसाइकिल चोर मऊ में घटना को देता था अंजाम, अब पुलिस के गिरफ्त में आया

Mau news
मऊ

Mau News: वैज्ञानिकों को धमकी देने के मामले में रमेश सिंह काका को 6 माह की सज़ा

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.