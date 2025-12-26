Mau News: मिलावटी शराब बेचने लर आबकारी विभाग का एक्शन, लाइसेंस निरस्त, दो गिरफ्तार

Mau News: मऊ जनपद में मिलावटी शराब बेचने पर आबकारी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। मुहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र में अधिकारियों ने शराब के दुकान पर छापेमारी किया जहां पर उनको मिलावटी शराब मिला। इसके बाद आबकारी अधिकारी ने कम्पोजिट शाप भुजई मोड़ का लाइसेंस निरस्त करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया।
जिला आबकारी अधिकारी मोहम्मद असलम ने बताया कि आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज तथा जिलाधिकारी के निर्देश पर अवैध शराब के निर्माण, बिक्री एवं तस्करी तथा अवैध स्प्रिट/ अल्कोहल के परिवहन पर अंकुश लगाए जाने हेतु 24 दिसंबर से चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के दौरान आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 3 मोहम्मदाबाद गोहना मऊ द्वारा अपने क्षेत्र में स्थित आबकारी दुकानों का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान 25 दिसंबर को 7:15 बजे कंपोजिट शॉप भुजई मोड़ की चेकिंग की गई।
चेकिंग के समय दुकान के अंदर 27 अद्धा व 4 पौवा आईकॉनिक ब्रांड के ऐसे पाए गए, जिनमें पानी मिलाया गया था।विभाग द्वारा प्रदत्त अल्कोहलो मीटर से मौके पर ही विक्रेताओं तथा अनुज्ञापी द्वारा भेजे गए व्यक्ति के सामने शराब की तीव्रता का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान मदिरा में मानक से कम तीव्रता पाई गई। दुकान के मालिक मुन्ना यादव पुत्र सुक्खू यादव निवासी ग्राम पोस्ट चक भोपत पुर उर्फ सुतरही थाना मोहम्मदाबाद गोहाना जिला मऊ है। निरीक्षण के समय दुकान में अधिकृत विक्रेता प्रदीप कुमार जायसवाल पुत्र उमाशंकर जायसवाल निवासी सैदपुर थाना व तहसील मोहम्मदाबाद गोहाना, देवशरण प्रसाद पुत्र श्री मुंशी राम निवासी मालव, पोस्ट करहा थाना व तहसील मोहम्मदाबाद गोहाना उपस्थित रहे। इन दोनों अधिकृत विक्रेताओं को गिरफ्तार कर मिलावटी शराब तथा अन्य वैध शराब के साथ थाना मोहम्मदाबाद गोहना लाया गया। दुकान के अंदर उपस्थित दोनों शॉप विक्रेताओं प्रदीप कुमार जायसवाल एवं देवशरण प्रसाद के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 एवं 72 तथा बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना मोहम्मदाबाद गोहाना में एफ आई आर दर्ज कराया गया।
दुकान से गिरफ्तार दोनों विक्रेताओं तथा अप मिश्रित माल का एक सैंपल छोड़कर दुकान के अंदर उपलब्ध समस्त अन्य वैध माल को बोरियों में सील करते हुए थाने में जमा करा दिया गया। इसके अलावा कंपोजिट शॉप भुजई मोड़ के लाइसेंस के निलंबन/ निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग