Mau News: मिलावटी शराब बेचने लर आबकारी विभाग का एक्शन, लाइसेंस निरस्त, दो गिरफ्तार

चेकिंग के समय दुकान के अंदर 27 अद्धा व 4 पौवा आईकॉनिक ब्रांड के ऐसे पाए गए, जिनमें पानी मिलाया गया था।विभाग द्वारा प्रदत्त अल्कोहलो मीटर से मौके पर ही विक्रेताओं तथा अनुज्ञापी द्वारा भेजे गए व्यक्ति के सामने शराब की तीव्रता का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान मदिरा में मानक से कम तीव्रता पाई गई। दुकान के मालिक मुन्ना यादव पुत्र सुक्खू यादव निवासी ग्राम पोस्ट चक भोपत पुर उर्फ सुतरही थाना मोहम्मदाबाद गोहाना जिला मऊ है। निरीक्षण के समय दुकान में अधिकृत विक्रेता प्रदीप कुमार जायसवाल पुत्र उमाशंकर जायसवाल निवासी सैदपुर थाना व तहसील मोहम्मदाबाद गोहाना, देवशरण प्रसाद पुत्र श्री मुंशी राम निवासी मालव, पोस्ट करहा थाना व तहसील मोहम्मदाबाद गोहाना उपस्थित रहे। इन दोनों अधिकृत विक्रेताओं को गिरफ्तार कर मिलावटी शराब तथा अन्य वैध शराब के साथ थाना मोहम्मदाबाद गोहना लाया गया। दुकान के अंदर उपस्थित दोनों शॉप विक्रेताओं प्रदीप कुमार जायसवाल एवं देवशरण प्रसाद के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 60 एवं 72 तथा बीएनएस की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत थाना मोहम्मदाबाद गोहाना में एफ आई आर दर्ज कराया गया।