Mau News: शीतला मंदिर में चोरी के बाद बनी पुलिस चौकी, मुहल्ले वासियों ने एमपी को बोला शुक्रिया

Mau Police: मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक और नई पुलिस चौकी स्थापित हो गई। गुरुवार को शीतला मंदिर के पास दक्षिण टोला पुलिस चौकी का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक इलामरन जी के द्वारा किया गया। इसके पहले भी नई 4 पुलिस चौकी एसपी इलामरन जी के द्वारा बनवाई गई है। उद्घाटन के अवसर पर पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ मुहल्ले वाली मौजूद रहे और चौकी बनने पर पुलिस अधीक्षक को शुक्रिया बोले।