Mau News: शीतला मंदिर में चोरी के बाद बनी पुलिस चौकी, मुहल्ले वासियों ने एमपी को बोला शुक्रिया

Mau Police: मऊ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक और नई पुलिस चौकी स्थापित हो गई। गुरुवार को शीतला मंदिर के पास दक्षिण टोला पुलिस चौकी का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक इलामरन जी के द्वारा किया गया। इसके पहले भी नई 4 पुलिस चौकी एसपी इलामरन जी के द्वारा बनवाई गई है। उद्घाटन के अवसर पर पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ मुहल्ले वाली मौजूद रहे और चौकी बनने पर पुलिस अधीक्षक को शुक्रिया बोले।
पिछले दिनों नगर के प्रसिद्ध शीतला मंदिर में चोरी की घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष पारसमणि सिंह ने पुलिस अधीक्षक से चौकी बनाने की मांग की थी। जिसके पश्चात पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दक्षिण टोला पुलिस बूथ को चौकी बनाने का निर्णय लिया। पुलिस बूथ जीर्णशीर्ण अवस्था मे थी लेकिन जनसहयोग से नई पुलिस चौकी का निर्माण हुआ।
उद्धघाटन के दौरान सिओसिटी क्रिस राजपूत ने कहा कि चौकी बनने से किसी भी घटना की सूचना पर तुरंत पुलिस पहूंचेगी। इस संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता हमेशा बनी रहेगी जिससे अवांछनीय तत्व दूर रहेगें।
वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि पुलिस चौकी बनने से काफी सुरक्षा रहेगी। लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नही होगी।
