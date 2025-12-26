घोसी उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार सुजीत सिंह कौन हैं? क्यों उन्हें ही बनाया गया प्रत्याशी; कितनी पढ़ाई की है?

पार्टी का मानना है कि फिलहाल क्षेत्र की जनता की सहानुभूति सुधाकर सिंह के परिवार और उनके बेटे के साथ है। घोसी सीट पर सुधाकर सिंह की एक अलग पहचान और मजबूत पकड़ रही है। वह आम लोगों के बीच सहज रूप से उपलब्ध रहते थे और सीधे संपर्क में रहते थे। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए सपा ने उपचुनाव में सुधाकर सिंह के बेटे को उम्मीदवार बनाकर जीत की रणनीति तैयार की है।