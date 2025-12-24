24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: वैज्ञानिकों को धमकी देने के मामले में रमेश सिंह काका को 6 माह की सज़ा

बीज अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों को धमकाना माफिया रमेश सिंह को भारी पड़ गया है। न्यायालय ने रमेश सिंह को इस मामले में 6 माह की सजा सुनाई है।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 24, 2025

Mau Crime News: मऊ के कुसमौर स्थित बीज अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों को धमकाना माफिया रमेश सिंह को भारी पड़ गया है। न्यायालय ने रमेश सिंह को इस मामले में 6 माह की सजा सुनाई है।


आपको बता दें कि 2009 में कुसमौर स्थित बीज अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर सुशील सिंह ने माफ़िया रमेश सिंह पर धमकी देने का FIR दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम केपी सिंह ने रमेश सिंह काका को छह माह की सजा सुनाई है, इसके साथ ही उन्होंने 10000 का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने माफिया रमेश सिंह को जमानत भी दे दी है।

माफिया रमेश सिंह पर कई संगीन मामले हैं दर्ज

गौरतलब है कि 2009 में मऊ के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के कुसुमौर स्थित बीज अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर सुशील सिंह ने वैज्ञानिकों को धमकी देने के मामले में माफिया रमेश सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस की विवेचना और अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनते हुए सीजेएम केपी सिंह ने माफिया रमेश सिंह को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। सजा में रमेश सिंह को 6 माह का कारावास और ₹10000 का अर्थ दंड लगाया। इसके बाद कोर्ट ने रमेश सिंह को जमानत भी दे दी।
गौर करने वाली बात यह है कि रमेश सिंह पर वैज्ञानिकों और पुलिस को धमकाने सहित ढेर सारे संगीन अपराध से जुड़े मामले दर्ज है। इनमें एक जेलर हत्याकांड से भी जुड़ा मामला शामिल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 07:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: वैज्ञानिकों को धमकी देने के मामले में रमेश सिंह काका को 6 माह की सज़ा

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: आयुष हत्याकांड के तीन आरोपियों पर 25 हजार का इनाम घोषित

Mau news
मऊ

Weather Update: ठंड से कांपा मऊ, पूर्वांचल समेत कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी

Mau weather
मऊ

UP News: यूपी में 12 पीसीएस अधिकारियों का तबादला, रमेश बाबू बने मऊ के सिटी मजिस्ट्रेट

मऊ

Mau News: सांसद खेल प्रतियोगिता से सांसद का नाम गायब, MP राजीव राय बोले PM से करूंगा का शिकायत

मऊ

Mau Police News: चार दिन पहले ही जिले में आए सिपाही ने की पैसों की ठगी, एसपी ने लिया बड़ा एक्शन

Mau news
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.