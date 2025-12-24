Mau News: वैज्ञानिकों को धमकी देने के मामले में रमेश सिंह काका को 6 माह की सज़ा

Mau Crime News: मऊ के कुसमौर स्थित बीज अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों को धमकाना माफिया रमेश सिंह को भारी पड़ गया है। न्यायालय ने रमेश सिंह को इस मामले में 6 माह की सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि 2009 में कुसमौर स्थित बीज अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर सुशील सिंह ने माफ़िया रमेश सिंह पर धमकी देने का FIR दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम केपी सिंह ने रमेश सिंह काका को छह माह की सजा सुनाई है, इसके साथ ही उन्होंने 10000 का जुर्माना भी लगाया। सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने माफिया रमेश सिंह को जमानत भी दे दी है।
गौरतलब है कि 2009 में मऊ के सरायलखंसी थाना क्षेत्र के कुसुमौर स्थित बीज अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर सुशील सिंह ने वैज्ञानिकों को धमकी देने के मामले में माफिया रमेश सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें पुलिस की विवेचना और अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनते हुए सीजेएम केपी सिंह ने माफिया रमेश सिंह को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। सजा में रमेश सिंह को 6 माह का कारावास और ₹10000 का अर्थ दंड लगाया। इसके बाद कोर्ट ने रमेश सिंह को जमानत भी दे दी।
गौर करने वाली बात यह है कि रमेश सिंह पर वैज्ञानिकों और पुलिस को धमकाने सहित ढेर सारे संगीन अपराध से जुड़े मामले दर्ज है। इनमें एक जेलर हत्याकांड से भी जुड़ा मामला शामिल है।
