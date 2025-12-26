Weather update: कोहरे की धुंध से जन जीवन अस्त व्यस्त, एक्यूआई पहुंचा 322



सूरज के न निकलने और तापमान में गिरावट के चलते कई जिले ‘अत्यंत शीत दिवस’ की चपेट में आ गए हैं। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे के कारण सड़क हादसों की बढ़ती आशंका को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। वाहन चालकों को फॉग लाइट का उपयोग करने, गति नियंत्रित रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

प्रशासन और मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आपात प्रबंधन के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। आम नागरिकों से सतर्क रहने और मौसम से जुड़ी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है।