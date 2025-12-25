Mau Police: बिहार का मोटरसाइकिल चोर मऊ में घटना को देता था अंजाम, अब पुलिस के गिरफ्त में आया

Mau news, Pc: Patrika
Mau Police: मऊ जिले की कोतवाली पुलिस ने बिहार के सिवान निवासी धीरज कुमार राम को गिरफ्तार किया है। धीरज कुमार पुत्र अवध बिहारी राम, निवासी इन्दौली, थाना महराजगंज, जनपद सिवान, बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की चार मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। यह गिरफ्तारी रेलवे स्टेशन के सामने रामलीला ग्राउंड मोड़ की तरफ आरसीसी रोड पर हुई।
बरामद मोटरसाइकिलों में एक गोरखपुर, एक मऊ और एक बलिया नंबर की है। पुलिस को धीरज कुमार के पास से दो मास्टर चाबियां और मोटरसाइकिल के लॉक तोड़ने के लिए दो लोहे के नुकीले औजार भी मिले हैं। इन औजारों का उपयोग करके वह आसानी से किसी भी मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर उसे चुरा लेता था।
अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि धीरज कुमार बिहार का रहने वाला है। वह बिहार से ट्रेन में बैठकर मऊ आता था और यहां से बाइक चोरी करके उन्हें बिहार और झारखंड में बेचता था।
पुलिस ने धीरज कुमार को उसकी निशानदेही पर पकड़ा है। उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है ताकि उसके नेटवर्क और अन्य अपराधों का पता चल सके।
