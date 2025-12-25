Mau Police: बिहार का मोटरसाइकिल चोर मऊ में घटना को देता था अंजाम, अब पुलिस के गिरफ्त में आया

Mau Police: मऊ जिले की कोतवाली पुलिस ने बिहार के सिवान निवासी धीरज कुमार राम को गिरफ्तार किया है। धीरज कुमार पुत्र अवध बिहारी राम, निवासी इन्दौली, थाना महराजगंज, जनपद सिवान, बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की चार मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। यह गिरफ्तारी रेलवे स्टेशन के सामने रामलीला ग्राउंड मोड़ की तरफ आरसीसी रोड पर हुई।