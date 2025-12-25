25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau Police: बिहार का मोटरसाइकिल चोर मऊ में घटना को देता था अंजाम, अब पुलिस के गिरफ्त में आया

मऊ कोतवाली पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बिहार से शातिर चोर को चार

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 25, 2025

Mau news

Mau news, Pc: Patrika

Mau Police: मऊ जिले की कोतवाली पुलिस ने बिहार के सिवान निवासी धीरज कुमार राम को गिरफ्तार किया है। धीरज कुमार पुत्र अवध बिहारी राम, निवासी इन्दौली, थाना महराजगंज, जनपद सिवान, बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की चार मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। यह गिरफ्तारी रेलवे स्टेशन के सामने रामलीला ग्राउंड मोड़ की तरफ आरसीसी रोड पर हुई।

बरामद मोटरसाइकिलों में एक गोरखपुर, एक मऊ और एक बलिया नंबर की है। पुलिस को धीरज कुमार के पास से दो मास्टर चाबियां और मोटरसाइकिल के लॉक तोड़ने के लिए दो लोहे के नुकीले औजार भी मिले हैं। इन औजारों का उपयोग करके वह आसानी से किसी भी मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर उसे चुरा लेता था।

ASP ने दी जानकारी

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि धीरज कुमार बिहार का रहने वाला है। वह बिहार से ट्रेन में बैठकर मऊ आता था और यहां से बाइक चोरी करके उन्हें बिहार और झारखंड में बेचता था।

पुलिस ने धीरज कुमार को उसकी निशानदेही पर पकड़ा है। उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है ताकि उसके नेटवर्क और अन्य अपराधों का पता चल सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 04:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Police: बिहार का मोटरसाइकिल चोर मऊ में घटना को देता था अंजाम, अब पुलिस के गिरफ्त में आया

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: वैज्ञानिकों को धमकी देने के मामले में रमेश सिंह काका को 6 माह की सज़ा

मऊ

Mau News: आयुष हत्याकांड के तीन आरोपियों पर 25 हजार का इनाम घोषित

Mau news
मऊ

Weather Update: ठंड से कांपा मऊ, पूर्वांचल समेत कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी

Mau weather
मऊ

UP News: यूपी में 12 पीसीएस अधिकारियों का तबादला, रमेश बाबू बने मऊ के सिटी मजिस्ट्रेट

मऊ

Mau News: सांसद खेल प्रतियोगिता से सांसद का नाम गायब, MP राजीव राय बोले PM से करूंगा का शिकायत

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.