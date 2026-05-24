Mau News: भाई को फंसाने के लिए भाई ने रची साजिश, खुद पर चलवाई गोली, पुलिस ने किया पर्दाफाश

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार (ASP Mau)ने बताया कि विवेचना के दौरान कई लोगों से पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि इससे पहले 16 मई को रामभवन यादव और उसके साथियों ने खेत में भैंस चरा रहे रामप्रवेश यादव के साथ मारपीट की थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में रामभवन समेत अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और घायल रामप्रवेश का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था। अपनी गिरफ्तारी के डर से रामभवन ने रामप्रवेश के परिजनों पर समझौते के लिए दबाव बनाना शुरू किया। जब बात नहीं बनी तो वह फरार हो गया। इसके बाद, रामप्रवेश के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज कराने के उद्देश्य से उसने अपने घर पर गोली चलवाने की साजिश की।